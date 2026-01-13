Χωρίς ταξί παραμένει η Αττική σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, και αύριο Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, εξαιτίας της νέας 48ωρης απεργίας, που προκήρυξε το σωματείο των αυτοκινητιστών. Η απόφαση αφορά κυλιόμενες και επαναλαμβανόμενες 48ωρες κινητοποιήσεις, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν ότι ο κλάδος βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς αντιμετωπίζει αυξημένα λειτουργικά κόστη, ασαφές θεσμικό πλαίσιο και πιέσεις από πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μεταφορών επιβατών.

Τα βασικά αιτήματα των αυτοκινητιστών ταξί

1. Ηλεκτροκίνηση – Αντίθεση στη βίαιη μετάβαση

Οι αυτοκινητιστές ζητούν παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ένα ρεαλιστικό, σταδιακό και οικονομικά βιώσιμο σχέδιο.

Όπως επισημαίνουν, η έλλειψη επαρκών υποδομών φόρτισης, το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και η υπέρογκη τιμή αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων καθιστούν την άμεση εφαρμογή του μέτρου μη εφαρμόσιμη. Σύμφωνα με τον κλάδο, η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, υπό τις παρούσες συνθήκες, οδηγεί σε οικονομική εξόντωση και όχι σε ουσιαστική πράσινη ανάπτυξη.

2. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για Ταξί και Ε.Ι.Χ. με οδηγό

Ο κλάδος ζητά σαφή και αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχει το ταξί και εκείνων του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου με οδηγό (Ε.Ι.Χ.).

Οι αυτοκινητιστές τονίζουν ότι το ταξί έχει αποκλειστικό δικαίωμα στη μεταφορά επιβατών από το σημείο Α στο σημείο Β, ενώ στα Ε.Ι.Χ. με οδηγό ο επιβάτης μισθώνει χρόνο μετακίνησης.

Προτείνεται η καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης ύψους 150 ευρώ συν ΦΠΑ για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό σε όλη τη χώρα, ώστε να περιοριστεί η νόθευση του μεταφορικού έργου και να προστατευθεί ο επαγγελματικός χαρακτήρας του ταξί.

3. Αθέμιτος ανταγωνισμός και δράση πολυεθνικών εφαρμογών

Οι αυτοκινητιστές καταγγέλλουν αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, λειτουργούν χωρίς επαρκή έλεγχο.

Σύμφωνα με το σωματείο, οι Έλληνες επαγγελματίες ταξί υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες και φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ οι πολυεθνικές εταιρείες αποκομίζουν κέρδη από την ελληνική αγορά χωρίς αντίστοιχη φορολογική παρουσία στη χώρα, υπονομεύοντας τα δημόσια έσοδα και τα ραδιοταξί.

4. Χρήση λεωφορειολωρίδων από τα έμφορτα ταξί

Ο κλάδος διεκδικεί το δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας από τα έμφορτα ταξί, όπως ισχύει –σύμφωνα με τους ίδιους– στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι αυτοκινητιστές υποστηρίζουν ότι το ταξί αποτελεί μέσο δημόσιας μεταφοράς και ότι ο αποκλεισμός του από τις λεωφορειολωρίδες επιβαρύνει την κυκλοφορία, αυξάνει τον χρόνο μετακίνησης των πολιτών και έχει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

5. Φορολογικό – Αντίδραση στην τεκμαρτή φορολόγηση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο φορολογικό ζήτημα, με τους αυτοκινητιστές να ζητούν δίκαιη φορολογική μεταχείριση και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Ο κλάδος επισημαίνει ότι η συνεχής αύξηση των φόρων, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος καυσίμων, συντήρησης και διαβίωσης, έχει οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία. Ζητείται η καθιέρωση αφορολόγητου ορίου 12.000 ευρώ για όλους τους επαγγελματίες.

6. Το «ερανιστικό» νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών

Οι αυτοκινητιστές εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις γύρω από το λεγόμενο «ερανιστικό νομοσχέδιο» του Υπουργείου Μεταφορών.

Όπως αναφέρουν, εδώ και δυόμισι χρόνια ακούγονται υποσχέσεις για ένα νομοσχέδιο που θα επιλύει προβλήματα τα οποία, κατά τον κλάδο, δημιουργήθηκαν από τις κυβερνητικές επιλογές της τελευταίας εξαετίας, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης

Η συνέχιση ή η αναστολή των κινητοποιήσεων θα εξαρτηθεί από τη στάση της κυβέρνησης και τις απαντήσεις που θα δοθούν στα αιτήματα των αυτοκινητιστών. Το σωματείο δηλώνει έτοιμο να κλιμακώσει τις απεργιακές δράσεις, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις στα προβλήματα του κλάδου.