Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί την Τετάρτη και την Πέμπτη, 5–6 Νοεμβρίου 2025, λόγω 48ωρης απεργίας που κήρυξε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ). Την Τετάρτη, στις 10:00 π.μ., οι οδηγοί προγραμματίζουν συγκέντρωση στη διασταύρωση της οδού Σπ. Πάτση με τη λεωφόρο Αθηνών.

Οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές προχωρούν στην κινητοποίηση απαιτώντας, μεταξύ άλλων, άδεια διέλευσης στις λεωφορειολωρίδες, αλλαγές στην πολιτική για την ηλεκτροκίνηση και άμεση αναβολή της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ταξί μέχρι το 2035. Το ΣΑΤΑ καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι, μέσω της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ (Κυρανάκης – Κεφαλογιάννης), «θάβει» το επάγγελμα του ταξί και παραδίδει τη δημόσια μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και σε διεθνείς εφαρμογές.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ χαρακτηρίζει την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από την 1η Ιανουαρίου 2026 ως «καταστροφική» για τον κλάδο, χωρίς ρεαλιστικό σχέδιο μετάβασης, και υπογραμμίζει τον οικονομικό και ανταγωνιστικό ασφυκτικό κλοιό που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί. Ζητά επίσης άμεση απόσυρση της ΚΥΑ αριθ. 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ Β’ 4564).

Άλλα αιτήματα περιλαμβάνουν: δίκαιη φορολόγηση με βάση βιβλία και στοιχεία και αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ· ελεύθερη διέλευση φορτισμένων ταξί στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας· διασφάλιση του νόμου 4530/2018 που διαχωρίζει το έργο των ΕΔΧ ταξί από τα ενοικιαζόμενα ΙΧ με οδηγό και βελτιώσεις όπου χρειάζεται· εφαρμογή ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις ενοικιαζόμενων ΙΧ και τήρηση μητρώου· και καθιέρωση του τριώρου προκράτησης για τα ενοικιαζόμενα ΙΧ με οδηγό σε όλη την επικράτεια με ελάχιστη αποζημίωση 150 ευρώ.

Το ΣΑΤΑ καταγγέλλει επίσης την πρόσφατη επέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την οποία θεωρεί στοχευμένη και με σκοπό να πλήξει τον κλάδο, υποστηρίζοντας ότι πίσω από αυτήν κρύβονται ξένα συμφέροντα. Καλεί σε «γενικό ξεσηκωμό» και απευθύνει μήνυμα ενότητας σε όλα τα σωματεία ταξί της χώρας, τονίζοντας πως η αντίδραση είναι πανελλαδική — από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Πάτρα και τα νησιά — για την υπεράσπιση του επαγγέλματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ