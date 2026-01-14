Συνεχίζουν και αύριο, Πέμπτη, την απεργία οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής, σύμφωνα με απόφαση του ΣΑΤΑ.

Πορεία προς τη Βουλή

Οι αυτοκινητιστές έχουν δώσει ραντεβού στις 10 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου, με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία, χωρίς τα αυτοκίνητα, προς τη Βουλή, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων επιδίδοντας ψήφισμα.

Αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνηση

Υπενθυμίζεται πως οι αυτοκινητιστές ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Απαιτούν άμεση απόσυρση της ρύθμισης και ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ