Χωρίς ταξί θα παραμένει η χώρα έως τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η 48ωρη πανελλαδική απεργία των αυτοκινητιστών.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται η παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως το 2035, αλλά και η επαναδιαπραγμάτευση για την πρόσβαση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Οι ιδιοκτήτες ταξί έχουν στήσει σκηνή διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Μεταφορών, απαιτώντας άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία. Δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, ενώ ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, προειδοποίησε ακόμη και με απεργία διαρκείας σε περίπτωση που δεν υπάρξει συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Κατά την πρώτη ημέρα της απεργίας, οι οδηγοί πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Αθήνας, έξω από το υπουργείο Μεταφορών. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έγιναν και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Για σήμερα το πρωί, οι ιδιοκτήτες ταξί της Θεσσαλονίκης έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση των οχημάτων τους στον σταθμό των ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και στη συνέχεια μηχανοκίνητη πορεία προς το μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων.

Τα βασικά αιτήματα του κλάδου περιλαμβάνουν:

Την παράταση της υποχρέωσης για ηλεκτροκίνηση έως το 2035.

Την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τις πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες παρεμβάσεις για την πάταξη της υποκλοπής μεταφορικού έργου από Ι.Χ.

Την αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος σε όλη την επικράτεια.

Την επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Την υλοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Την αναπροσαρμογή των τιμολογίων.

Τη διεκδίκηση δίκαιης φορολογικής μεταχείρισης.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του κλάδου αναμένουν συνάντηση με το υπουργείο, στην οποία θα συμμετάσχει το προεδρείο του ΣΑΤΑ μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.