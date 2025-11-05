Σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία προχωρά από τις 06:00 το πρωί σήμερα έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής.
Τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι:
– «Ηλεκτροκίνηση: Άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί από 1-1-2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035.
– ΚΥΑ Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη: Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ ΄Β 4564).
– Φορολογικό: Δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.) – Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ
– Λεωφορειολωρίδες: Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας χωρίς διαχωρισμούς
– Πειρατεία – Υποκλοπή Μεταφορικού Έργου – Πολυεθνικές:
- Υπεράσπιση του ν.4530/2018 που διαχωρίζει το μεταφορικό έργο των ΕΔΧ Ταξί σε σύγκριση με τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό και διόρθωση του όπου απαιτείται
- Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό.
- Η ελάχιστη χρέωση για την χρήση των ενοικιαζόμενων Ε.Ι.Χ. με οδηγό να διαμορφωθεί στα 150 ευρώ για όλη την χώρα και η ελάχιστη μίσθωση να είναι τρεις ώρες για όλη την ελληνική επικράτεια».
Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι «τα τελευταία έξι χρόνια η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετικές πρωτοβουλίες χωρίς να συζητά μαζί μας».
Εν τω μεταξύ σήμερα στις 10:00 οι αυτοκινητιστές θα πραγματοποιήσουν πορεία, ξεκινώντας από την οδό Σπύρου Πάτση.
Πηγή: ΕΡΤ
Επιμέλεια: Α.Α.