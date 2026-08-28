Για δεύτερο 24ωρο συνεχίζεται το πρόβλημα στο σύστημα τηλεματικής των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής, προκαλώντας ταλαιπωρία και αναστάτωση στο επιβατικό κοινό που μετακινείται με λεωφορεία και τρόλεϊ.

Η τεχνική βλάβη, που εκδηλώθηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου, δεν έχει αποκατασταθεί, αφήνοντας τις ηλεκτρονικές πινακίδες στις στάσεις («έξυπνες» στάσεις) αλλά και την επίσημη εφαρμογή της τηλεματικής στα κινητά τηλέφωνα, εκτός λειτουργίας.

Αποτέλεσμα της τεχνικής αστοχίας είναι οι επιβάτες να μην έχουν καμία πρόσβαση σε πληροφορίες πραγματικού χρόνου (live tracking) για την άφιξη των οχημάτων, αναγκασμένοι να περιμένουν στις στάσεις χωρίς να γνωρίζουν πότε θα περάσει το επόμενο δρομολόγιο. Στις οθόνες των στάσεων αναγράφεται ένδειξη «δοκιμαστικής λειτουργίας», ενώ στην εφαρμογή δεν παρέχονται τα δεδομένα εκτιμώμενου χρόνου.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ

Από την πλευρά του, ο ΟΑΣΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως τα τεχνικά κλιμάκια καταβάλλουν προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση του συστήματος, ζητώντας την κατανόηση του επιβατικού κοινού.

«Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας. Τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση», ανέφερε η ενημέρωση του ΟΑΣΑ.