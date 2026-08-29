Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα βρίσκεται εκτός λειτουργίας το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να μην έχουν ενημέρωση για το πότε θα περάσει το επόμενο λεωφορείο.

Οι πίνακες ανακοινώσεων στις στάσεις δεν λειτουργούν, αλλά ούτε και η εφαρμογή του ΟΑΣΑ για τα κινητά τηλέφωνα.

Χιλιάδες πολίτες που μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς περιμένουν στις στάσεις μέσα στη ζέστη και το μήνυμα που αντικρίζουν είναι «δοκιμαστική λειτουργία», αντί για τις ώρες αφίξεων των λεωφορείων.

Σημειώνεται πως η τεχνική βλάβη εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Αυγούστου και ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί.

ΟΑΣΑ: «Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά»

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, από την πλευρά του ανακοίνωσε στο επιβατικό κοινό πως «τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας της τηλεματικής. Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά».