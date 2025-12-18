Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε σπίτι, στο χωριό Νησί του δήμου Έδεσσας. Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε περίπου σαράντα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα για πυρκαγιά σε ισόγειο διπλοκατοικίας και στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η γυναίκα -68 ετών, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σπίτι, ενώ τα αίτια εκδήλωσής της ερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

