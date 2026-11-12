Λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό του μετρό «Ηλιούπολη», η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη – Άγιος Δημήτριος και Αργυρούπολη – Ελληνικό. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί «Ηλιούπολη» και «Άλιμος».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα, 35 ετών, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το ρεύμα προς Ανθούπολη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, περίπου στις 14:00 το μεσημέρι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 35χρονη.