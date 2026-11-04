Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης περιστατικό δημιουργίας ψεύτικων γυμνών φωτογραφιών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με θύματα πέντε μαθήτριες Γυμνασίου.

Δύο 15χρονοι μαθητές φέρονται να χρησιμοποίησαν φωτογραφίες των συμμαθητριών τους, τις οποίες επεξεργάστηκαν μέσω AI, δημιουργώντας παραποιημένες εικόνες που τις εμφάνιζαν γυμνές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, ενώ οι συμμαθητές των πέντε κοριτσιών προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στις ανήλικες που στοχοποιήθηκαν.

Η καταγγελία μαθήτριας και οι ποινές που επιβλήθηκαν

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV100, οι δύο μαθητές δημιούργησαν τις επίμαχες εικόνες χρησιμοποιώντας φωτογραφίες των πέντε συμμαθητριών τους, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στο σχολικό περιβάλλον.

Μία από τις μαθήτριες που έπεσαν θύματα της ενέργειας περιέγραψε στην TV100 όσα συνέβησαν, αναφερόμενη παράλληλα στις πειθαρχικές κυρώσεις που αποφασίστηκαν για τους δύο 15χρονους.

«Πήραν φωτογραφίες μας και τις έκαναν γυμνές. Αποφασίστηκε να πάρει το ένα από τα δύο παιδιά τριήμερη αποβολή, με το ελαφρυντικό ότι δεν έγινε από το δικό του κινητό. Και στο άλλο παιδί πενταήμερη αποβολή και αλλαγή τμήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ζητούν αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για τους δύο 15χρονους

Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται στους μαθητές, καθώς και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Χορτιάτη ζητά να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα. Ειδικότερα, μαθητές και γονείς ζητούν την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος των δύο 15χρονων, θεωρώντας ότι οι πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Ψυχολόγος θα επισκεφθεί το σχολείο

Παράλληλα, παρεμβάσεις για τη διαχείριση της κατάστασης και την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας αναμένεται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Όπως δήλωσε στην TV100 ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, στο Γυμνάσιο Χορτιάτη πρόκειται να μεταβεί ψυχολόγος, προκειμένου να συνομιλήσει με τους μαθητές και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχει προκαλέσει το περιστατικό.