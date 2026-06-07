Χρήστος Μαζάνης

Για τους δύο σεισμούς των 5,2 και 4,8 Ρίχτερ που αναστάτωσαν την βόρεια Εύβοια μίλησε στο Zougla.gr ο σεισμολόγος και πρώην διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Γεράσιμος Χουλιάρας.

Όπως ανέφερε «η σεισμική ακολουθία η όποια βρίσκεται σε εξέλιξη παρακολουθείται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα από συναδέλφους του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου λόγω της προγενέστερης μικροσεισμικής δραστηριότητας που είχε δείξει και γι’ αυτόν τον λόγο αυτή τη στιγμή το μέγεθος 5,2 Ρίχτερ είναι το ισχυρότερο και παρακολουθούμε την εξέλιξή του».

Όπως πρόσθεσε ο γνωστός σεισμολόγος: «το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει και έχει γίνει είναι να διαπιστωθούν τυχόν ζημιές διότι υπάρχουν κτήρια με βεβαρυμμένο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή και γίνονται έλεγχοι και χρειάζεται προσοχή και οι κάτοικοι να αποφεύγουν να πληγιάζουν παλιά κτήρια».

Ακόμα τόνισε πως «έχουν δημιουργηθεί επίσης κάποιες κατολισθήσεις και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αυτέ τις ώρες στους οδηγούς. Η ακολουθία μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα την Αθήνα, όμως είναι μεγάλος ο αριθμός των κατοίκων που ένοιωσαν τις δονήσεις και είναι κατανοητή και η ανησυχία τους. Οι σεισμικές επιταχύνσεις όμως που έχουν καταγραφεί δεν είναι αρκετά ισχυρές ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα στην Αττική».