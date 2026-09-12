Τη βαθιά λύπη το δήμου Καλαμαριάς για την πτώση δέντρου στο πάρκο της Αιγαίου που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας μητέρας και του παιδιού της εκφράζει με ανάρτησή της η δήμαρχος, Χρύσα Αράπογλου και επισημαίνει ότι έχει δοθεί εντολή για άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών του περιστατικού.

«Η σκέψη μας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι στους τραυματίες. Τους ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά, δύναμη και γρήγορη ανάρρωση», τονίζει η κ. Αράπογλου

Επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου έσπευσαν στο σημείο και, σε συνεργασία με τις αρχές, προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλιση του χώρου.

«Η ασφάλεια των πολιτών στους δημόσιους χώρους της Καλαμαριάς είναι προτεραιότητα», αναφέρει η κ. Αράπογλου.