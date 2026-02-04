Μετά από 45 χρόνια στη θάλασσα, εκπαιδεύσεις δυτών και δεκάδες διασώσεις ανθρώπων που κινδύνευσαν, ο Χρύσανθος Πολιτόπουλος είναι ένας από τους συμπολίτες μας, που προσπαθούσε να βγάλει σύνταξη εδώ και δυόμισι χρόνια, χωρίς αποτέλεσμα.

Αφότου κατέθεσε όλα τα χαρτιά και τα έγγραφα που ήταν απαραίτητα στο υποκατάστημα του e -ΕΦΚΑ Αιγίου και ρύθμισε κάποιες φορολογικές εκκρεμότητες που είχε και περίμενε να λάβει τη σύνταξή του. Ο καιρός περνούσε αλλά τίποτε. Για λόγους που δεν μπορούσε να καταλάβει η υπόθεσή του δεν προχωρούσε.

Ένα ακόμη θέμα το οποίον αντιμετώπιζε, όπως υποστηρίζει, ήταν οι ασαφείς απαντήσεις που του έδιναν από τον τοπικό ΕΦΚΑ, όταν ζητούσε να ενημερωθεί για την πορεία της αιτήσεώς του, αλλά και η αδιαφορία των αρμοδίων, ενώ ο ίδιος αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα υγείας τα οποία μάλιστα του κόστισαν μία περιουσία, αφού δεν είχε το δικαίωμα στη δημόσια περίθαλψη.

Την τελευταία φορά που ζήτησε να ενημερωθεί, του είπαν ότι έχει σταλεί e-mail στα κεντρικά γραφεία του ΕΦΚΑ στην Αθήνα μαζί με το φάκελό του, αλλά ακόμη δεν έχουν λάβει κάποια σχετική απάντηση.

Όπως είπε μιλώντας στη «Ζούγκλα», «Αισθάνομαι απογοητευμένος, πικραμένος, αδικημένος. Από ένα κράτος στο οποίο κι εγώ και κάποιο άλλοι άνθρωποι δώσαμε τις εισφορές μας με το παραπάνω. Αγωνιστήκαμε να είμαστε σωστοί άνθρωποι και να προσφέρουμε».

Ακούστε τί μας είπε ο Χρύσανθος Πολιτόπουλος:

Απελπισμένος, κατέφυγε στη «Ζούγκλα», ζητώντας βοήθεια. Λόγω του γεγονότος ότι πολλοί συνάνθρωποί μας και ειδικά στην περιοχή βρίσκονται αντιμέτωποι με τα ίδιο πρόβλημα, η ιστοσελίδα μας προσπάθησε αρχικά να επικοινωνήσει με τη Γενική Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΕΦΚΑ Αιγίου, αλλά δεν κατέστη εφικτό. Όταν κάποια στιγμή τη βρήκαμε, κατά τύχη, στο τηλέφωνο και την ενημερώσαμε ότι υπάρχουν καταγγελίες για καθυστερήσεις στην έκδοση συντάξεων αλλά και για την υπόθεση του Χρύσανθου Πολιτόπουλου, μας είπε ότι όλα αυτά αφορούν προσωπικά δεδομένα και δεν μπορεί να ενημερώσει.

Η «Ζούγκλα», όμως δεν το άφησε το θέμα, αφού στη θέση του κ. Πολιτόπουλου είναι πολλοί συμπολίτες μας που προσπαθούν να βρουν άκρη με προβλήματα που αντιμετωπίζουν με υπηρεσίες του Δημοσίου. Ήρθαμε σε επαφή με τα κεντρικά γραφεία του ΕΦΚΑ, ενημερώνοντας και Διοικητή του ΕΦΚΑ Αλέξανδρο Βαρβέρη. Ο ίδιος ευαισθητοποιήθηκε και ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη να εξετάσει και να δώσει λύση στην συγκεκριμένη υπόθεση, αφότου προηγουμένως εξετάσει επισταμένως το πρόβλημα με την καταγγελία του αναγνώστη μας από το Αίγιο.

Όπερ και εγένετο. Μέσα σε τρεις ημέρες, έκλεισε ο φάκελος του κ. Πολιτόπουλου και αποφασίστηκε η έκδοση της σύνταξής του. Δηλαδή μία υπόθεση που εκκρεμούσε κοντά στα τρία χρόνια διευθετήθηκε άμεσα χάριν ενός ανθρώπου που δεν έχει τη δημοσιουπαλληλική νοοτροπία, αλλά αντιμετωπίζει τον Οργανισμό ως μάνατζερ, δίνοντας λύσεις που άλλοτε φάνταζαν αδύνατες.

Όταν ρωτήσαμε τον κ.Βαρβέρη για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μας είπε ότι θα εξεταστούν οι παθογένειες και οι ενδεχόμενες ελλείψεις, τονίζοντας ότι θα ενσκύψει πάνω από όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για τον Πολιτόπουλο αλλά και για άλλους συμπολίτες μας.

Όπως μας ενημέρωσε ο ίδιος, για συμπεριφορές παραβατικές η αντιδεοντολογικές, ο e- ΕΦΚΑ είναι ο μόνος φορέας που διαθέτει ομάδα εσωτερικών ερευνών και τριμελές Πειθαρχικό του οποίου ηγείται Ανώτατος Δικαστικός λειτουργός, ενώ όσοι έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, έχουν παυθεί από την υπηρεσία τους.

Να επισημάνουμε ότι όλο αυτό το διάστημα που ηγείται του ΕΦΚΑ ο κ. Βαρβέρης, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στον φορέα, μειώθηκαν από 270.000 ευρώ σε μόλις 14.000, ενώ έχει διαδραματίσει «πρωταγωνιστικό» ρόλο στην αυτοματοποίηση των συστημάτων του e-ΕΦΚΑ, στην αναβάθμιση του λογισμικού κ.ά.

Επίσης, τόνισε στη «Ζούγκλα» πως ο ΕΦΚΑ πρόκειται να ψηφιοποιήσει 53.000 σελίδες των εγγράφων του μετά το καλοκαίρι, ενώ παράλληλα βρίσκεται υπό καθεστώς ενοποίησης, το πληροφοριακό σύστημα του φορέα.

Όπως είπε ο κ.Βαρβέρης : «Προχωράμε καθημερινά με πολλή δουλειά και ένας από τους στόχους μας είναι η ακόμη ταχύτερη απονομή των συντάξεων».

Ακούστε την τηλεφωνική συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Βαρβέρη, Διοικητή του e- ΕΦΚΑ και Διδάκτωρ Νομικής (ΕΚΠΑ):

Όσον αφορά τον κ. Χρύσανθο Πολιτόπουλο, ο οποίος αποτέλεσε την «αιχμή του δόρατος», είναι ένας άνθρωπος που υπηρέτησε στο ιστορικό αντιτορπιλικό «Βέλος» με κυβερνήτη τον αείμνηστο Νίκο Παππά παρέχοντας βοήθεια στην Κύπρο όταν εισέβαλαν οι Τούρκοι, ενώ όταν ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία, έπληξαν τη χούντα των συνταγματαρχών. Επίσης, έχει διασώσει δεκάδες ανθρώπους που κινδύνευσαν στη θάλασσα.

σχετικό βίντεο από τη δράση του ως διασώστης