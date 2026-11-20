Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Υγεία» η 34χρονη Χριστίνα Βακάκη, κόρη του επιχειρηματία Απόστολου Βακάκη, ιδιοκτήτη της αλυσίδας καταστημάτων Jumbo, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στη Βούλα.

Η 34χρονη τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 35χρονος, στη συμβολή της λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου με την οδό Καλύμνου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κορωπί, την ώρα που έκανε τζόκινγκ και επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Μετά την παράσυρση, διακομίστηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ως πολυτραυματίας στο Ασκληπιείο Βούλας. Αφού οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, μεταφέρθηκε κατόπιν δικής της επιθυμίας στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου παραμένει νοσηλευόμενη.

Πώς έγινε η παράσυρση και τα ανοιχτά ερωτήματα

Σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, το οποίο τοποθετείται λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, τα στοιχεία της Αστυνομίας αναφέρουν ότι η γυναίκα διέσχιζε τον δρόμο από διάβαση πεζών.

Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν μια πιο σύνθετη εικόνα, εστιάζοντας στην παρουσία ενός φορτηγού στη λωρίδα κυκλοφορίας από την οποία επιχείρησε να περάσει η Χριστίνα Βακάκη, το οποίο φέρεται να περιόριζε δραστικά το οπτικό πεδίο.

«Πήγε να διασχίσει τον δρόμο, όμως ένα φορτηγό της έκρυβε την ορατότητα και είχε ως αποτέλεσμα να μην δει το διερχόμενο όχημα, όπου την χτύπησε», ανέφερε χαρακτηριστικά γυναίκα αυτόπτης μάρτυρας, με μαρτυρίες να σημειώνουν ότι στην προσπάθειά της να παρακάμψει το βαρύ όχημα βρέθηκε στην πορεία του ΙΧ. Δεύτερος μάρτυρας υποστήριξε μάλιστα ότι δεν διέκρινε διάβαση στο συγκεκριμένο σημείο, αναφέροντας πως «από ό,τι είδα, δεν υπήρχε διάβαση στο σημείο».

Από την πλευρά του, ο 35χρονος οδηγός του ΙΧ, εμφανώς ταραγμένος μετά τη σύγκρουση, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στο όχημά του χωρίς να του αφήσει περιθώριο αντίδρασης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πετάχτηκε μπροστά μου, δεν πρόλαβα να αντιδράσω». Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές στο μπροστινό παρμπρίζ και στο επάνω μέρος του αυτοκινήτου.

Παράλληλα, η Χριστίνα Βακάκη συνοδευόταν από ανθρώπους της προσωπικής της ασφάλειας, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή με μοτοσικλέτες και ένα βαν και φέρονται να είδαν το ατύχημα να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα των αρχών.

Την ίδια ώρα, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δύο βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος της περιοχής, στα οποία δεν διακρίνεται η στιγμή της παράσυρσης, αλλά αποτυπώνεται η άμεση κινητοποίηση του κόσμου αμέσως μετά το χτύπημα.

Η κατάσταση της υγείας της

Αυτόπτες μάρτυρες που έσπευσαν στο σημείο μόλις άκουσαν τον δυνατό θόρυβο της σύγκρουσης περιέγραψαν ότι η 34χρονη διατηρούσε τις αισθήσεις της, αλλά πονούσε έντονα, σημειώνοντας ότι της είχε βγει ο ώμος και το γόνατο, ενώ έφερε τραύματα και στο κεφάλι.

Πληροφορίες από το περιβάλλον της ανέφεραν, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση για την ακριβή απόσταση, ότι η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια ώστε να εκτιναχθεί περίπου 30 μέτρα μακριά από το όχημα.

Η τραγωδία του 2017 που σημάδεψε την οικογένεια Βακάκη

Το ατύχημα επανέφερε στη μνήμη τη βαριά οικογενειακή τραγωδία του Φεβρουαρίου του 2017, όταν ο 24χρονος τότε αδελφός της Χριστίνας, Γιώργος Βακάκης, έχασε τη ζωή του σε πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, κοντά στη Θήβα.

Τότε, η Porsche που οδηγούσε είχε προσκρούσει με μεγάλη ταχύτητα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Γιώργος Βακάκης, ο συνοδηγός και φίλος του Ανδρέας Γεωργακόπουλος, καθώς και η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου και ο τριών ετών γιος της, Παύλος.

Εννέα χρόνια μετά, η οικογένεια Βακάκη βίωσε ξανά ώρες αγωνίας, με τη Χριστίνα Βακάκη να νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου.