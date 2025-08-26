Σε ανακοίνωση προχώρησε ο Χρήστος Κούγιας το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου, στην οποία ενημερώνει ότι κυκλοφορεί κακόβουλο λογισμικό με τα προσωπικά του στοιχεία, πιθανώς από επεξεργασία AI, κάτι που τον αναγκάζει να προχωρήσει στην απενεργοποίηση των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανακοίνωση του Χρίστου Κούγια

«Κυκλοφορεί κακόβουλο λογισμικό με δήθεν προσωπικά στοιχεία μου σε συνημμένο αρχείο πιθανώς από επεξεργασία AI.

Ως εκ τούτου μην ανοίξετε κάποιο link που αφορά το όνομα μου ή μήνυμα που περιλαμβάνει φωτογραφίες μου, καθώς μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα και στους δικούς σας λογαριασμούς.

Σε συνεργασία με την εταιρεία Crime Lab του κ. Μανώλη Σφακιανάκη, αποφασίσαμε την απενεργοποίηση των λογαριασμών μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά από παρότρυνση του κ. Σφακιανάκη και των δικηγόρων μου θα προσκομιστούν σήμερα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και ύστερα θα υποβληθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου που βρίσκεται πίσω από τους λογαριασμούς αυτούς και προσπαθεί να με εκβιάσει.

Αθήνα, 26/8/2025

Με εκτίμηση και σεβασμό

Χρίστος Κούγιας»