Αναβολή για τις 23 Απριλίου 2026 δόθηκε σήμερα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη δίκη του Χρήστου Μαυρίκη, ο οποίος κατηγορείται για σειρά πλημμελημάτων μετά από τη σύλληψή του σε παρακείμενο της οικίας του οικόπεδο στα Σπάτα.

Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει στο δικαστήριο και να καταθέσει ο άνθρωπος με τον οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε τον διαπληκτισμό το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας ο Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, ενώ αμέσως μετά οχυρώθηκε στο σπίτι του στα Σπάτα. Έπειτα από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ εντοπίστηκε σε παρακείμενο του σπιτιού του χωράφι όπου κρυβόταν για περισσότερες από 3 ώρες.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για όπλο κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.