Για άλλη μια χρονιά, οι Perfumeholics προετοιμάζονται για την πιο ωραία εποχή του χρόνου!

Η καρδιά της πόλης γεμίζει φώτα, μυρωδιές αλλά και μουσική.

Εδώ και έξι χρόνια, στη στοά της Αιόλου 102, άνθρωποι της Αθήνας αλλά και ταξιδιώτες από κάθε γωνιά της γης, απολαμβάνουν την αρωματική τους παύση σε ένα πολύχρωμο καταφύγιο.

Σαστισμένοι αρχικά από την προτροπή της οικοδέσποινας (Κατερίνα Βασιλείου) «Να δοκιμάσουν κάτι χωρίς να αγοράσουν αλλά να ‘ζήσουν’ μερικές ώρες μ’ αυτό ώστε να επιστρέψουν βέβαιοι», οι «όχι πια πελάτες» αλλά φίλοι, συζητούν, ανταλλάσσουν εμπειρίες & μοιράζονται νέες οσφρητικές διαδρομές.

Με επιλογές για κάθε περίσταση, από συμβολικά ή μικρά δωράκια μέχρι λαχταριστές, σπάνιες δημιουργίες πολύτιμων αρωματοποιων (Emna Doghri, Margaux Le Paih Guérin, Sofia Bardelli, Marine Mercé) κάθε προσωπικότητα αποκαλύπτεται.

Στους Perfumeholics για πέμπτο χρόνο ο οίκος Maison Maïssa Parfums Paris, με μία ονειρεμένη μπουτίκ στο κέντρο του Παρισιού & αρώματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η εκτίμηση, οι καλές σχέσεις με τους συνεργάτες & η συνέπεια έναντι των επισκεπτών έφτιαξαν μια αγκαλιά για όσους αληθινά αγαπούν τη λεπτή αυτή τέχνη.

Εδώ θα βρείτε μόνο ότι θα επέλεγε και η ίδια η Κατερίνα για τον εαυτό της, χαριτολογώντας πως, στην κατοχή της βρίσκονται τριπλάσια μπουκάλια σε κάθε μεριά του σπιτιού, δικαιολογώντας έτσι το όνομα (Perfumeholics) που γεννήθηκε από την απέραντη αυτή αγάπη για τις μυρωδιές.

Ξεκινήστε – ή ολοκληρώστε- την εορταστική σας εξόρμηση με μία αρωματική έκρηξη.

Για ερωτήσεις, παραγγελίες ή ακόμα και ευχές, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω Facebook, Instagram, TikTok (new), τηλεφωνικά ή με γραπτό μήνυμα.

«Others Drink Alcohol, We SPRAY it!»

Perfumeholics

Αιόλου 102 εντός στοάς.

2111157083

697 690 8654

694 498 7913

Δείτε περισσότερα εδώ

instagram