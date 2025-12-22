Με νέες μορφές δράσης συνεχίζουν τον αγώνα τους οι αγρότες, που δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, μέχρι να δικαιωθούν όλα τους τα αιτήματα. Οι επιτελείς των κινητοποιήσεων δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να παρεμποδίσουν την έξοδο των γιορτών, αντιθέτως θα διευκολύνουν τους εκδρομείς, ανοίγοντας ρεύματα κυκλοφορίας και διόδια για να μετακινηθούν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Αποκλεισμός στις σήραγγες των Τεμπών

Για σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου οι αγρότες προγραμματίζουν αποκλεισμό στις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μία συμβολική κίνηση. Η διέλευση θα σταματήσει στις 11.30 το πρωί και ο αποκλεισμός θα διαρκέσει για πέντε ώρες, σύμφωνα με την απόφαση που πήρε το μπλόκο της Νίκαιας.

Οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι από την Τρίτη 23/12 και ενόψει της εξόδου των Χριστουγέννων θα ανοίξουν τα μπλόκα για τους ταξιδιώτες, όπως επίσης και ότι θα συνεχίζουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθερα ΙΧ και λεωφορεία.

Άνοιξαν διόδια και μοίρασαν προϊόντα

Στην Καρδίτσα, οι αγρότες αφού κάλυψαν τις κάμερες των διοδίων, το Σαββατοκύριακο άνοιξαν τις μπάρες στους Σοφάδες και άφησαν τους οδηγούς να ταξιδέψουν χωρίς να πληρώνουν αντίτιμο.

Στις Αφίδνες, αγρότες από διάφορα μέρη της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας, ανέβασαν χθες τις μπάρες για να περάσουν ελεύθερα τα οχήματα των ταξιδιωτών.

Στα Ιωάννινα, οι αγρότες επίσης σήκωσαν χθες τις μπάρες των διοδίων. Όπως είπαν οι αγρότες και σήμερα Δευτέρα θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς, αφήνοντας όμως ελεύθερη τη διέλευση στα ΙΧ αλλά όχι στα φορτηγά με εμπορεύματα από ξένες χώρες.

Οι αγρότες στα διόδια του Ωραιοκάστρου δεν σήκωσαν τις μπάρες, ωστόσο παρέμειναν εκεί και μοίρασαν όσπρια και κηπευτικά στους διερχόμενους οδηγούς.

Στη Θεσσαλονίκη, αποκλεισμένη παραμένει η διάβαση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια.

Ανυποχώρητοι παραμένουν στα μπλόκα και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65.

Στο Κάστρο και τη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα, θέτοντας ζήτημα οδικής ασφάλειας, καθώς με την αναδιάταξη των τρακτέρ πρόκειται να κλείσει η λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Κυβερνητικά μηνύματα: «Ναι στον διάλογο, όχι στο παράλογο»

Στο μεταξύ, μήνυμα προς τους αγρότες έστειλε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο, αλλά όχι σε αιτήματα που υπερβαίνουν τα όρια της λογικής.

«Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι από τα 27 αιτήματα που έχουν καταθέσει οι αγρότες, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή σε φάση συζήτησης, ενώ μόνο 7 δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, είτε επειδή συγκρούονται με βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και την ΚΑΠ είτε λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. Όπως πρόσθεσε, «η επιμονή σε μια στείρα άρνηση διαλόγου δεν ωφελεί κανέναν και συνιστά μη εποικοδομητική στάση».

Τσιάρας: Υπάρχει περιθώριο συνεννόησης

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι η Κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συζητήσει και πρόσθετα ζητήματα, εκφράζοντας αισιοδοξία για την εξεύρεση κοινού τόπου.

«Θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε τον δρόμο της συνεννόησης», ανέφερε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας πάντως ότι υπάρχουν σαφή όρια και συγκεκριμένες δυνατότητες στον Εθνικό Προϋπολογισμό, με την Κυβέρνηση – όπως είπε – να επιχειρεί να εξαντλήσει κάθε περιθώριο.