Η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, όμως οι μετακινήσεις των οδηγών φέτος είναι ακόμα πιο δύσκολες από ό,τι συνήθως. Από το πρωί στους δρόμου επικρατεί το αδιαχώρητο.

Η σύγχυση που επικρατεί γύρω από τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και το αν είναι «ανοιχτοί», παρά τα μπλόκα των αγροτών, δυσχεραίνει περαιτέρω την κατάσταση.

Ενώ οι αγρότες στα περισσότερα μπλόκα έχουν διαβεβαιώσει πως θα σταθμεύσουν στην άκρη των αυτοκινητόδρομων τα τρακτέρ τους, η Τροχαία επιμένει πως ο δρόμος παραμένει επικίνδυνος για τους οδηγούς με τα παραταγμένα τρακτέρ μέσα στον δρόμο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Αθηνών – Λαμίας. Από το Σχηματάρι και λίγο πριν τον κόμβο της Ριτσώνας, για να αποφύγουν οι οδηγοί το μπλόκο του Κάστρου, έχει δημιουργηθεί ουρά 15 χλμ., με τους εκδρομείς να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Η Τροχαία έχει περιορίσει την κυκλοφορία των οχημάτων σε μία λωρίδα και κατευθύνει τους οδηγούς προς τον κόμβο της Ριτσώνας. Όσοι θέλουν να φτάσουν Λαμία θα πρέπει να περάσουν μέσα από τη Λιβαδειά.

Παράλληλα, στον κόμβο της Εγλυκάδας οι αγρότες παραμένουν στην Ολυμπία Οδό, έχοντας ανοίξει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έδωσε στην κυκλοφορία τον δρόμο και έτσι η κίνηση προς Πύργο γίνεται από παρακαμπτήριους. Κλειστή είναι και η περιμετρική της Πάτρας, ενώ πρόβλημα υπάρχει και στην Ιόνια Οδό.

Στα διόδια των Μαλγάρων, η κίνηση διεξάγεται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς την Αθήνα και από τρεις προς τη Θεσσαλονίκη, στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ. Το ρεύμα προς Αθήνα απελευθερώθηκε σήμερα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μετά από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών.

Στη Θήβα, οι αγρότες δεν επιτρέπουν στα αυτοκίνητα να διέρχονται, με αποτέλεσμα η τροχαία να τους κατευθύνει προς παρακαμπτήριους. Ωστόσο, οι παρακαμπτήριοι δρόμοι βρίσκονται στο «κόκκινο», με αποτέλεσμα οι οδηγοί για να αποφύγουν την κίνηση να χρησιμοποιούν τα GPS τους που τους κατευθύνουν σε χωματόδρομους μέσα από χωράφια. Με αποτέλεσμα δεκάδες αυτοκίνητα να μπλέκονται σε χωριά και σε μικρά δρομάκια, προσπαθώντας να βγουν σε κεντρικό δρόμο.

Την ίδια ώρα, ανοιχτούς άφησαν τους δρόμους σήμερα οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προς διευκόλυνση των εκδρομέων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Στις Σέρρες, οι αγρότες αποφάσισαν να ανοίξουν από σήμερα μέχρι και την ημέρα των Χριστουγέννων τον Προμαχώνα.

Στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι παραγωγοί αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι και την Παρασκευή (26/12).

Σε ποια σημεία υπάρχουν μπλόκα από τους αγρότες

Βόρεια Ελλάδα και Μακεδονία

Κόμβος Νίκαιας – Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης Διόδια Μαλγάρων – Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης Κόμβος Γυψοχωρίου – Πέλλα Τελωνείο Ευζώνων – Κιλκίς Τελωνείο Κήπων – Έβρος Κόμβος Ορμενίου – Βόρειος Έβρος Κόμβος Δυτικής Κομοτηνής – Εγνατία Οδός Διόδια Σιάτιστας – Εγνατία Οδός

Θεσσαλία και Κεντρική Ελλάδα

Κόμβος Ε65 – Καρδίτσα & Διόδια Λόγγου (Τρίκαλα) Κόμβος Μικροθηβών – Μαγνησία Κόμβος Ξυνιάδας – Δομοκός / Ε65 Θήβα, Μπράλος, Αταλάντη – Βοιωτία/Φθιώτιδα

Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος

Κόμβος Αγγελοκάστρου – Αιτωλοακαρνανία (Ιόνια Οδός) Κόμβος Κάτω Αχαΐας – Εθνική Οδός Πατρών–Πύργου Γέφυρα Σελινούντα – Αίγιο

Νησιά & Περιοχές εκτός ηπειρωτικού δικτύου

Λιμάνι Ηρακλείου & αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης Κόμβος Σούδας & Αεροδρόμιο Χανίων – Κρήτη Λιμάνι Μυτιλήνης – Λέσβος

Εξαναγκάζουν τους πολίτες να πληρώνουν διόδια ενώ ταξιδεύουν από καρόδρομους

Νωρίτερα, όπως αναφέραμε στη «Ζούγκλα», έχουμε δεχτεί πολλά τηλεφωνήματα από εκδρομείς, οι οποίοι είτε έρχονται προς Αθήνα από την περιοχή της Θεσσαλίας, είτε κατευθύνονται από την Αττική προς τη Βόρεια Ελλάδα, υπόκεινται σε μία απίστευτη ταλαιπωρία, οδηγούμενοι μέσα από παρακαμπτήριους και επικίνδυνους δρόμους για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Όπως μας καταγγέλλουν αναγνώστες της «Ζούγκλας» φτάνουν στα διόδια της νέας Εθνικής Οδού και ενώ πληρώνουν κανονικά το αντίτιμο, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω υπάρχει απαγορευτικό της Τροχαίας και οι οδηγοί βγαίνουν εκτός ΠΑΘΕ, οδηγούμενοι μέσα από μικρούς επαρχιακούς δρόμους και «ω του θαύματος» ξανά βγαίνουν στην ΠΑΘΕ – πάντα με τις υποδείξεις της Τροχαίας – λίγο πριν τα επόμενα διόδια.

Και αυτό φαίνεται πως επαναλαμβάνεται για αρκετά χιλιόμετρα και για τα επόμενα ή μεθεπόμενα διόδια. Δηλαδή, οι πολίτες ταλαιπωρούνται από τη διακοπή της κυκλοφορίας στους εθνικούς δρόμους, αλλά και πρέπει να πληρώνουν το αντίτιμο των διοδίων για να μην χάσουν έσοδα οι κρατούντες.

Αυτό που σκέφτηκαν πραγματικά είναι σατανικό και δικαιολογημένα εξοργισμένοι εκδρομείς τηλεφωνούν ακατάπαυστα στη «Ζούγκλα», καταγγέλλοντας την κομπίνα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη των παραχωρησιούχων των εθνικών δρόμων και της κυβέρνησης γενικότερα.

Κανονικά θα έπρεπε τα διόδια να είναι ανοιχτά για τους εκδρομείς, αφού αντιμετωπίζεται τόσο μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στους δρόμους.

Δηλαδή, νομίζουν ότι «με ένα σμπάρο – κοινωνικό αυτοματισμό – θα έχουν δύο τρυγόνια – την οργή του κόσμου εναντίον των αγροτών και τα ταμεία των διοδίων γεμάτα».