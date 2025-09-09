Πώς συνδέονται άραγε οι μίζες ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ προς αξιωματούχους του ΝΑΤΟ στην Κωνστάντζα, με τα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών στη Σούδα;

Πώς μέσα σε λίγα χρόνια η θυγατρική της ρουμανικής Global Defense Logistics (GDL Group), η οποία ελέγχεται από ΗΠΑ και Ρουμανικές Αρχές για διαφθορά και τις ΝΑΤOϊκές μίζες, γιγαντώθηκε στα Χανιά;

Αποκαλύπτεται πως ανώτατο στέλεχος της εταιρείας στην Κωνστάντζα ανήκει παράλληλα σε γνωστή επιχειρηματική οικογένεια των Χανίων, η οποία κατέφυγε στα πρωταγωνιστικά μέλη της κρητικής μαφίας για να διασφαλίσει ανωνυμία και απυρόβλητο.

Τελικά ο κόσμος είναι πολύ μικρός, και γίνεται μικρότερος όταν μιλάμε για κυκλώματα μαφίας με διεθνή δραστηριότητα.

Δύο Έλληνες και δύο Τούρκοι, μαζί με δύο Ρουμάνους, έστησαν εταιρεία στην Ρουμανία για να απομυζήσουν τα κονδύλια του ΝΑΤΟ σε καύσιμα και άλλα προϊόντα τροφοδοσίας, στα πλοία και τα στρατεύματα της Συμμαχίας στην Κωνστάντζα.

Η αυξημένη παρουσία του ΝΑΤΟ στη Ρουμανία, χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία, έχει μετατρέψει την Κωνστάντζα σε κομβική βάση της Συμμαχίας και σε λιμάνι υποδοχής για τα πλοία της που επιχειρούν στη Μαύρη Θάλασσα, όπου η ρωσική ναυτική δραστηριότητα παραμένει ιδιαίτερα έντονη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτησαν από τη Ρουμανία την έκδοση στις ΗΠΑ Έλληνα, που φέρεται να δωροδόκησε αξιωματούχο του ΝΑΤΟ.

«Ο Μανούσος Μπαϊλάκης διακίνησε ένα εκατομμύριο ευρώ για την εξασφάλιση συμβολαίων που σχετίζονται με πολεμικά πλοία», ανέφερε πριν από μήνες ο ρουμανικός Τύπος. Το όνομα του συγκεκριμένου Έλληνα επιχειρηματία ήταν άγνωστο στο ευρύ κοινό της Ελλάδας.

Ωστόσο, έγινε γνωστός σε όλη τη Ρουμανία. Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας αποφάσισε οριστικά, στα τέλη του περασμένου Μαΐου την έκδοσή του στις ΗΠΑ, ώστε να δικαστεί για κατηγορίες δωροδοκίας.

Ως εμπλεκόμενος σε εταιρεία με έδρα τη Ρουμανία, που δραστηριοποιείται στην υποστήριξη πολεμικών πλοίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες διαφθοράς, σύμφωνα με το Αμερικανικό Δίκαιο.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας με τα αρχικά Γ.Γ., μαζί με τον Έλληνα CEO Μπαϊλάκη Μανούσο (με συμμετοχή 15% επί του εταιρικού κεφαλαίου), μαζί με δύο Ρουμάνους και δύο Τούρκους επιχειρηματίες, επεδίωκαν μέσω της εταιρείας Global Defense Logistics SRL να αποσπάσουν από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA) συμβάσεις αξίας 9 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν τον ανεφοδιασμό και την προμήθεια συμμαχικών πλοίων.

Οι δύο Τούρκοι μέτοχοι κατέχουν την πλειοψηφία. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν ήδη δραστηριότητα σε πολλές χώρες και στη Ρουμανία και συνεργάζονται στενά με την ακτοφυλακή. Παρόλα αυτά, η υπόθεση τους έφερε στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας, με τον Μανούσο Μπαϊλάκη να υφίσταται μέχρι στιγμής τις πιο σοβαρές συνέπειες.

Το ανώτατο στέλεχος με τα αρχικά Γ.Γ. της ρουμανικής εταιρείας, που ελέγχεται για τις μίζες σε αξιωματούχους του ΝΑΤΟ, σχετίζεται με γνωστό επιχειρηματικό όμιλο των Χανίων. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος όμιλος έχει κάνει πρόσφατα σημαντικές αγορές ακινήτων (κτήρια γνωστής ναυτιλιακής εταιρείας που άλλαξε πρόσφατα χέρια) στα Χανιά και στη Σούδα, με σκοπό την υποστήριξη συμβολαίων για τον εφοδιασμό του ΝΑΤΟϊκού στόλου.

Η εταιρεία Global Defense Logistics με έδρα την Κωνστάντζα της Ρουμανίας και αντιπρόσωπο στη Σούδα, θυγατρική εταιρεία του ομίλου των Χανίων, κέρδισε το συμβόλαιο που έδιναν οι Αμερικανοί, ύψους άνω των 14 εκατ. δολαρίων, για «φορτοεκφορτωτικές και άλλες συναφείς υπηρεσίες σε τερματικούς σταθμούς λιμένων» (Stevedoring and Related Terminal Services – S&RTS) σε όλα τα λιμάνια της Ελλάδας, με διάστημα εκτέλεσης του συμβολαίου από 16/6/2024 έως 15/12/2029.

Πληροφορίες της «Ζούγκλας» αναφέρουν ότι η οικογένεια που ελέγχει τον εν λόγω επιχειρηματικό όμιλο επικοινώνησε με στελέχη της μαφίας των Χανίων, προκειμένου να περάσουν στον κρατούμενο στη Ρουμανία, Μανούσο Μπαϊλάκη, το μήνυμα να μην εμπλέξει με κανέναν τρόπο τα ονόματα της οικογένειας στην υπόθεση με τις μίζες του ενός εκατομμυρίου προς ΝΑΤΟϊκους αξιωματούχους

Τα γενέθλια της Ντόρας Μπακογιάννη

Τα 70ά γενέθλιά της Ντόρας Μπακογιάννη γιορτάστηκαν τον Μάιο του 2024 στο Ακρωτήρι Χανίων -στο σπίτι που έχτισε δίπλα από το πατρικό της μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη- με εκλεκτή ρακή και δώρο για τους καλεσμένους ένα βραχιόλι που έγραφε: «Ντόρα 70».

Τότε είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα η απουσία του αδελφού της και Πρωθυπουργού της χώρας. Στα ρεπορτάζ της περιόδου, στα τοπικά ΜΜΕ, βρίσκουμε ανάμεσα στα ονόματα των καλεσμένων και αυτό του CEO της ρουμανικής Global Defense Logistics Γ.Γ.

Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Παν. Θεοδωρικάκου για την Global Defense Logistics

Αριθμ. 91835 26.11.2024 ΦΕΚ Β 6671/10.12.2024

Οριστική άδεια εγκατάστασης Γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «GLOBAL DEFENSE LOGISTICS SRL» με έδρα στη Ρουμανία, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τον α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (Α’ 132), και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 1 αυτού.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 109 αυτού σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 και το γεγονός, ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που προβλέπεται στη διάταξη αυτή.

3. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

4. Το π.δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 91).

5. Την υπ’ αρ. 142581/28-12-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αίτησης υπαγωγής αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις του α.ν. 89/1967» (Β’ 6394).

6. Την υπό στοιχεία ΙΕ/4488/467/08-02-2006 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τον καθορισμό του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων του α.ν. 89/1967 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ’)» (Β’ 152).

7. Την υπ’ αρ. 16505/21-02-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εξειδίκευση του είδους, του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 “Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών”, σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου» (Β’ 1171).

8. Τα υπ’ αρ. οικ. 115267/04-12-2023 (Κωδ. Ενεργ. ΠΣΚΕ 7563604), 8591/01-02-2024 (Απάντηση σε Μην. ΠΣΚΕ 7608-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚ/ΚΩΝ) και 22901/20-03-2024 (Απάντηση σε Μην. ΠΣΚΕ 7692) αιτήματα της Εταιρείας «GLOBAL DEFENSE LOGISTICS SRL» με έδρα στη Ρουμανία, για εγκατάσταση Γραφείου στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του α.ν. 89/1967, στα οποία η Εταιρεία ανέκκλητα δηλώνει, ότι επιθυμεί το οριζόμενο ποσοστό κέρδους να έχει εφαρμογή από την ημερομηνία έκδοσης της προσωρινής απόφασης εγκατάστασης.

9. Το υπ’ αρ. 977479/06-09-2023 Πιστοποιητικό Εταιρικής Κατάστασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρουμανίας-Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, από το οποίο προκύπτει η σύσταση της Εταιρείας «GLOBAL DEFENSE LOGISTICS SRL» στις 11-05-2012 και με Αριθμό Εμπορικού Μητρώου: J13/1017/2012.

10. Την υπό στοιχεία 24972/28-03-2024 ΔΑΞΕ 73/50294 (Β’ 2105) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης αναπτυξιακών νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), με την οποία εγκρίθηκε η προσωρινή εγκατάσταση Γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «GLOBAL DEFENSE LOGISTICS SRL».

11. Την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967, η οποία συνεδρίασε στις 11-07-2024 (Συνεδρίαση 102η), για την πιστοποίηση του ποσοστού κέρδους της Εταιρείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την οριστική εγκατάσταση Γραφείου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), της Εταιρείας «GLOBAL DEFENSE LOGISTICS SRL» με έδρα στη Ρουμανία και κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης, μεταφοράς και εφοδιαστικής αλυσίδας σε πλοία.

2. Το Γραφείο που εγκαθίσταται στην Ελλάδα δυνάμει της παρούσας, ασχολείται αποκλειστικά με την παροχή υπηρεσιών: α) συμβουλευτικού χαρακτήρα, β) κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, γ) κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, δ) επεξεργασίας στοιχείων, και ε) διαχείριση προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας μη συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης μεταφορών με ίδια μέσα, προς τα κεντρικά της Εταιρείας στη Ρουμανία.

Άρθρο 2

1. Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεων της Εταιρείας πλην του φόρου εισοδήματος, που θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων της (μέθοδος cost plus), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967, ορίζεται σε επτά και τριάντα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (7,38%), με έναρξη ισχύος από 07-04-2024 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της προσωρινής απόφασης εγκατάστασης).

2. Το ποσοστό κέρδους της παρ. 1 επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα, εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς ή τα στοιχεία δραστηριότητας της Εταιρείας.

3. Η Εταιρεία οφείλει, κατά το τελευταίο δίμηνο της πενταετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περιθωρίου κέρδους, που ορίζεται στην παρούσα απόφαση η τροποποίησή της ή και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, να υποβάλει αίτημα επανακαθορισμού αυτού με τη μελέτη τεκμηρίωσης που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 142581/28-12-2021 (Β’ 6394) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων.

Άρθρο 3

Το Γραφείο της Εταιρείας «GLOBAL DEFENSE LOGISTICS SRL», η εγκατάσταση του οποίου στην Ελλάδα εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, υποχρεούται:

α) Nα τιμολογεί το ποσό των ετήσιων δαπανών του, πλέον του ορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς τις επιχειρήσεις στις οποίες παρέχει υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1.

β) Nα εισπράττει το παραπάνω ποσό, υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως θα προκύπτει από βεβαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας εσωτερικού, στην οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που εμβάζει το ποσό αυτό.

γ) Μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφεξής:

i. Να απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό, αποτελούμενο από τέσσερα (4) τουλάχιστον άτομα, εκ των οποίων ένα (1) δύναται να είναι μερικής απασχόλησης και

ii. να έχει, για κάθε φορολογικό έτος, δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα (μισθοδοσία του προσωπικού και κάθε είδους άλλες δαπάνες λειτουργίας) ποσού τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Σε περίπτωση που, εντός του φορολογικού έτους, η περίοδος υποχρέωσης δαπανών είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών, το ελάχιστο ποσό δαπανών υπολογίζεται αναλογικά της ετήσιας υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 4

1. Η Εταιρεία «GLOBAL DEFENSE LOGISTICS SRL» είναι υποχρεωμένη: α) Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, να γνωστοποιήσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης [Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ)] και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) τη νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

β) Να γνωστοποιεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης [Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ)], κάθε μεταβολή των στοιχείων της, όπως η ιθαγένεια και η έδρα της, η επωνυμία και η νομική της μορφή, το αντικείμενο δραστηριότητάς της, η σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού, η διεύθυνση εγκατάστασης και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου στην Ελλάδα, υποβάλλοντάς τα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά τεκμηρίωσης. Η ημερομηνία της μεταβολής των στοιχείων προκύπτει από την ολοκλήρωση της κατά περίπτωση σχετικής πράξης της Εταιρείας, ανεξαρτήτως του χρόνου καταχώρησής της στις αρμόδιες Αρχές. Οι μεταβολές οφείλουν να γνωστοποιούνται το αργότερο με την υποβολή των ετήσιων στοιχείων του έτους κατά το οποίο τελέστηκαν.

γ) Να ενημερώνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, (Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής), για κάθε απόλυση αλλοδαπού προσωπικού καθώς και για κάθε αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της, της διεύθυνσης και των στοιχείων επικοινωνίας του.

δ) Να υποβάλλει κάθε έτος, το αργότερο εντός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, στο Υπουργείο Ανάπτυξης [Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ)], όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία της κατά τον προηγούμενο χρόνο.

Ειδικότερα, τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.Κ.Ε.) σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και αφορούν:

Στα στοιχεία προσωπικού που απασχολήθηκε και το χρονικό διάστημα απασχόλησης,

στο ποσό των δαπανών στην Ελλάδα και τα πάσης φύσεως άλλα έξοδα,

στο ποσό των ακαθαρίστων εσόδων, στο ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβασμάτων από το εξωτερικό και σε ό,τι άλλο στοιχείο περιλαμβάνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα και τα σχετικά έντυπα της Υπηρεσίας. 2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του Γραφείου, η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως το Υπουργείο Ανάπτυξης [Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ)], υποβάλλοντας αίτημα ανάκλησης της παρούσας, συνοδευόμενο από την σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της.

Άρθρο 5

1. Παράβαση από την Εταιρεία των διατάξεων του α.ν. 89/1967, καθώς και των όρων της παρούσας απόφασης, επιφέρει την επιβολή κυρώσεων, που συνίστανται σε πρόστιμο ή και ανάκληση της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 16505/21-02-2023 (Β’ 1171), απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής αλλοδαπών, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής του ευθύνης.

3. Κατά τα λοιπά, η λειτουργία της Εταιρείας «GLOBAL DEFENSE LOGISTICS SRL», διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 6

Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτής.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει να ισχύει η υπό στοιχεία 24972/28-03-2024 ΔΑΞΕ 73/50294 (Β’ 2105) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2024

O Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ