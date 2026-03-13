Στις γυναικείες φυλακές Θήβας αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια.

Η Ζαρούλια παρουσιάστηκε το πρωί της Πέμπτης στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, προκειμένου να εκτελεστεί η καταδικαστική απόφαση σε βάρος της. Το δικαστήριο την έχει καταδικάσει σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα μετατροπής της ποινής σε χρηματική. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, η πρώην βουλευτής οδηγείται στη φυλακή για την έκτιση της ποινής της.

Λίγο μετά τις 09:30 το πρωί, η Ελένη Ζαρούλια αποχώρησε από το ΑΤ Πεύκης και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Εφετών για την έκδοση του φυλακιστηρίου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναμένεται να μεταφερθεί στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα Θήβας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Πέμπτη 12 Μαρτίου, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επικύρωσε οριστικά την καταδικαστική απόφαση για τη νεοναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή, κρίνοντας τελεσίδικα ενόχους συνολικά 42 κατηγορούμενους ως μέλη ή στελέχη εγκληματικής οργάνωσης.

Η απόφαση σφραγίζει δικαστικά μια υπόθεση που ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα το 2013 και ολοκληρώνει έναν δικαστικό κύκλο που διήρκεσε περισσότερο από μια δεκαετία.