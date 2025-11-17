Χρήστος Μαζάνης

Την εξαιρετική πορεία του στον χώρο της σωματικής διάπλασης συνεχίζει ο Επαγγελματίας Οπλίτης, Δεκανέας Πυροβολικού, Φυδανίδης Γεώργιος.

Ο Γιώργος υπηρετεί στην 131 Αυτοκινούμενη Μοίρα Μέσου Πυροβολικού (131 Α/Κ ΜΜΠ) της ΑΣΔΙΘ.

Μετά την αναγνώριση που είχε κερδίσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σωματικής Διάπλασης στον Αλμυρό Βόλου, στις 19 Οκτωβρίου 2025, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Men’s Physique -175 και αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ελλάδος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε μέρος και στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Σωματικής Διάπλασης στη Μάλτα (7–9 Νοεμβρίου), εκπροσωπώντας την Ελλάδα ως μέλος της Εθνικής Ομάδας.

Όπως αναφέρει το kranosgr.com, η συμμετοχή του στη διεθνή διοργάνωση στέφθηκε με επιτυχία.

Ο ΕΠΟΠ Δεκανέας Φυδανίδης κατέκτησε χρυσό μετάλλιο (1η θέση) στην κατηγορία Beginners Men’s Physique OPEN, ενώ παράλληλα εξασφάλισε την 6η θέση στην κατηγορία Men’s Physique -170 cm. Πρόκειται για μια νέα σημαντική διάκριση που επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία του αθλητή και την υψηλή εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.

Γνωστός στους συναδέλφους του για την πειθαρχία, το ήθος και την αφοσίωσή του, συνδυάζει με επιτυχία την επαγγελματική του πορεία στις Ένοπλες Δυνάμεις με την αθλητική δραστηριότητα.

Δεν είναι μόνο στρατιωτικός και πρωταθλητής, αλλά και πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής και Μεταπτυχιακός φοιτητής στο ίδιο Ίδρυμα, συνεχίζοντας τις σπουδές του στον χώρο της Φυσικής Αγωγής και της άσκησης.

Με τις νέες διακρίσεις στη Μάλτα, ο ΕΠΟΠ Φυδανίδης επιβεβαιώνει ότι η συνέπεια, η σκληρή δουλειά και η πίστη στις αξίες του αθλητισμού και της πατρίδας μπορούν να οδηγούν στην κορυφή, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή εικόνα του Ελληνικού Στρατού.

Ο δρόμος του πρωταθλητή συνεχίζεται, με τον ίδιο να δείχνει ότι κάθε νέα πρόκληση μπορεί να μετατραπεί σε επιτυχία, και ότι η Ελλάδα μπορεί να στέκεται επάξια στο διεθνές στερέωμα και της Men’s Physique.