Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μεταναστευτικό «κύμα» πλήττει ξανά την Κρήτη, με τις λιμενικές Αρχές να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι νεοαφιχθέντες κατέβαλαν από 1.500 έως και 3.500 ευρώ ο καθένας για το πολυπόθητο εισιτήριο προς την Ευρώπη, ξεκινώντας από το Τομπρούκ της Λιβύης, στις 18 Οκτωβρίου και καταλήγοντας στα νότια του Ρεθύμνου.

Το «καραβάνι» της Αγίας Γαλήνης, όπως το αποκαλούν οι λιμενικές Αρχές, μετέφερε δεκάδες ανθρώπους, ενώ ως διακινητές φέρονται να είναι τέσσερις άνδρες, ένας 24χρονος από το Μπαγκλαντές και τρεις Σουδανοί, ηλικίας 25, 29 και 34 ετών αντίστοιχα που πλέον, είναι υπό κράτηση. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με λεωφορείο σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών στο Ρέθυμνο.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται και για την υπόθεση της Γαύδου, όπου 76 μετανάστες αποβιβάστηκαν πριν από λίγες μέρες. Οι αρχές συνέλαβαν έναν 30χρονο από την Αίγυπτο, ο οποίος κατονομάστηκε ως διακινητής και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη διακίνηση.

Εξελίξεις υπάρχουν και για το περιστατικό στην παραλία Τρυπητή, με τις έρευνες να εστιάζουν στον εντοπισμό του υπεύθυνου για την μεταφορά 46 αλλοδαπών.

Το μεταναστευτικό ντόμινο συνεχίστηκε και τα ξημερώματα της Κυριακής 919/10) , με τον εντοπισμό ενός ακόμη σκάφους στα νότια του Ηρακλείου, στον Δήμο Γόρτυνας. Στο σκάφος επέβαιναν 91 άτομα.

Μετά από την καταγραφή και την παροχή των πρώτων βοηθειών, αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο και από εκεί στον Πειραιά, ώστε να οδηγηθούν τελικά σε δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Πηγή: patrisnews.gr