«Είμαι υπέρ της αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τα όπλα. Παραείναι χαλαρή η νομοθεσία. Όπως, παραείναι γενικώς χαλαρές οι δικαστικές αποφάσεις για τα θέματα αυτά. Θα δημοσιεύσει η τοπική αστυνομία της Κρήτης, τα στοιχεία, που έχει συλλάβει εκατοντάδες πολίτες για τις λεγόμενες μπαλοθιές».

Με την δήλωσή του αυτή, κατά την διάρκεια συνέντευξης στο ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1 FM», ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θέτει προ των ευθυνών της και την Ελληνική Δικαιοσύνη αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην κατοχή και στην χρήση όπλων.

«Από τη μία πλευρά, λοιπόν, χρειάζεται αλλαγή αντιλήψεων και από την άλλη πλευρά, αυστηροποίηση της συμπεριφοράς της αστυνομίας και αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή. Νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να κάνουμε ακόμη ένα βήμα».

Αναφερόμενος στα τραγικά περιστατικά της Κρήτης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε «ας κάνουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια, ας επικεντρώσουμε εμείς οι πολιτικοί τις δράσεις μας στην εξάλειψη φαινομένων, τα οποία ταλαιπωρούν τις κοινωνίες, ταλαιπωρούν τη χώρα σαν κι’ αυτά τα ζητήματα της Κρήτης, και απ’ την άλλη πλευρά εμείς δεσμευόμαστε να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να γίνουμε ακόμη αποτελεσματικότεροι στην καταπολέμηση του εγκλήματος».

Παράλληλα, στη συνέντευξή του, ο κ. Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε μέτρα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της Αστυνομίας. «Θέλουμε ικανότερες, διεισδυτικότερες Υπηρεσίες, πιο εκπαιδευμένους Αστυνομικούς, αυτό που κάνουμε τον τελευταίο καιρό, και έχουμε κατορθώσει να μειώσουμε σημαντικά την εγκληματικότητα και να έχει επιτυχίες η Αστυνομία», είπε σχετικά. Και συμπλήρωσε: «Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσω μια σειρά από πράγματα που αφορούν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε την αστυνόμευση και τον ρόλο της αστυνομίας σε κάθε περιοχή, και τον ρόλο της στην αντιμετώπιση και εξιχνίαση των εγκλημάτων».

Επίσης, είπε ότι «σύντομα θα χρησιμοποιηθούν και οι body κάμερες στις στολές των αστυνομικών όπως και σε περιπολικά, καθώς εγκρίθηκε από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μια νομοθετική ρύθμιση, η ψήφιση της οποίας εκκρεμεί στη Βουλή, προκειμένου όλα να γίνουν σωστά, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν πολλά προσωπικά δεδομένα». Τέλος, θέμα ημερών χαρακτήρισε την εφαρμογή του σχεδίου για τις περιπολίες των αστυνομικών στους καταυλισμούς των Ρομά, με στόχο την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.