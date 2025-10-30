Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Την εικόνα που βλέπουν οι οδηγοί κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στους δρόμους της Αττικής περιέγραψε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στους 160 νέους αστυνομικούς που εντάχθηκαν σε Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και ειδικά στην Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσής τους.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσοχοΐδης στάθηκε «στα μέχρι στιγμής θετικά στοιχεία της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων», τονίζοντας πως, από την έντονη δραστηριότητα των δυνάμεων της Τροχαίας ιδίως τα Παρασκευο-Σαββατοκύριακα «σώζονται ζωές».

«Το 2025 οι έλεγχοι ήταν 40% περισσότεροι. Γιατί; Επειδή υπάρχει σχέδιο και στρατηγική από την Υπηρεσία. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη διαδικασία, επεξεργασμένη για να έχουμε αποτελεσματικότητα και παραγωγή αποτελέσματος. Η ανοχή στην ανομία έχει τελειώσει».

Παράλληλα, έδωσε στοιχεία για τους ελέγχους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία:

Οι έλεγχοι οχημάτων αυξήθηκαν κατά +141% το 2024, σε σχέση με το 2023, και επιπλέον +55% το 2025.

Οι βεβαιώσεις παραβάσεων αυξήθηκαν κατά +139% το 2024. και επιπλέον +13% το 2025.

Οι συλλήψεις αυξήθηκαν σε ποσοστό +21% το 2024, και +157% το 2025.

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε δυο στοιχεία: Την ευγένεια που πρέπει να έχουν οι αστυνομικοί όταν συνομιλούν με τους πολίτες, αλλά και την αυξημένη παρουσία των γυναικών που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία. «Προσοχή στα θέματα συμπεριφοράς. Όταν ελέγχουμε κάποιον για παράβαση πρέπει να είμαστε άψογοι. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αγενής ή επιθετική ή άλλη συμπεριφορά, που δημιουργεί διένεξη με τον πολίτη. Ακόμη και όταν είναι επιθετικός, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Έχετε σύμμαχο τον Νόμο, την Υπηρεσία σας και εμένα τον ίδιο, που έχω θέσει ως υψηλή προτεραιότητα τα θέματα τροχαίας».

Ο κ. Υπουργός έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι 79 από τους 160 νέους αστυνομικούς που θα ενταχθούν στην ΟΕΠΤΑ είναι γυναίκες, σημειώνοντας πως, «μέχρι πρόσφατα υπήρχε μια αντίληψη υποτίμησης των γυναικών στην Αστυνομία, ότι προορίζονται για γραφεία… Αυτό είναι λάθος. Πολλές γυναίκες στην Αστυνομία είναι Προϊστάμενες, είναι Επικεφαλής Τμημάτων και Διευθύνσεων».

«Ξέρετε πόσες ικανές γυναίκες μεγαλουργούν τόσο στη ΓΑΔΑ, όσο και στο Αρχηγείο και σε Διευθύνσεις σε ολόκληρη τη χώρα; Αυτή είναι μια συνειδητή πολιτική μας. Γυναίκες πια που χρόνο με τον χρόνο μπορούν να παίξουν κρισιμότατο ρόλο στην αποστολή μας και στο έργο μας. Είναι μια ευκαιρία για όλες εσάς, με τη δουλειά σας, με την καθημερινή σας απασχόληση, με την ένταξή σας στον σχεδιασμό της διοίκησης, να αναδείξετε τις ικανότητές σας», κατέληξε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.