Την παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκάλεσε ανάρτηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με περιστατικό που αφορά συγγενικό του πρόσωπο. Με εντολή του Υπουργού, η επίμαχη ανάρτηση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στη σχετική ανακοίνωσή του, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας επισημαίνει: «Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία περιέχει υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που πλήττουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους».

Το χρονικό του αστυνομικού ελέγχου στο Κολωνάκι

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (15/11) στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Οι Αρχές έκαναν σήμα και ακινητοποίησαν σε παρακείμενο δρόμο ένα εταιρικό αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Κατά την εξακρίβωση στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι ο ένας εκ των δύο ανδρών έφερε όπλο, για το οποίο ωστόσο διατηρούσε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία διεξήχθη μέσα σε κλίμα έντασης, καθώς οι αστυνομικοί δέχτηκαν λεκτικές επιθέσεις και απειλές τόσο από παρευρισκόμενους στο σημείο όσο και από ένα άτομο που βρισκόταν σε ανοιχτή ακρόαση στο τηλέφωνο ενός εκ των ελεγχόμενων.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα στελέχη της Δίωξης Εκβιαστών διατήρησαν την ψυχραιμία τους και ολοκλήρωσαν τον έλεγχο. Δεδομένου ότι δεν διαπιστώθηκε κάποια αξιόποινη πράξη ή παράβαση, οι τρεις επιβαίνοντες αποχώρησαν ελεύθερα με το όχημά τους.

Δείτε εδώ το βίντεο που ανάρτησε στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.