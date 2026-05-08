Τάξη στο χάος με τα πατίνια βάζει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Εξέφρασε ξανά την άποψη του για πλήρη απαγόρευση, λέγοντας ότι “τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο που όλα θα κινούνται με ασφάλεια”.

Όπως είπε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η πρώτη πρόβλεψη στη νέα ρύθμιση θα είναι η πλήρης απαγόρευση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18 έτη.

“Ο χειρισμός αυτού είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας”, ανέφερε αρχικά και ξεκαθάρισε: “Το πρώτο είναι η πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους”.

Στη συνέχεια ανέφερε τις παραμέτρους και τα μέτρα που εξετάζονται. “Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι ποιος θα σε αποζημιώσει; Πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα, πού θα τρέχεις να βρεις το δίκιο σου; Χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση και για τα ενοικιαζόμενα. Το 90% είναι ενοικιαζόμενα.

Ο Υπουργός έθεσε και το θέμα της στάθμευσης των πατινιών, τα οποία είναι σκορπισμένα πια παντού. “Το τρίτο είναι ότι όταν κάνεις μια επιχείρηση πρέπει να σέβεσαι το κοινωνικό σύνολο. Αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι, δεκάδες ή εκατοντάδες πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, αυτό πρέπει να τελειώνει”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χρυσοχοΐηδης σημείωσε ακόμη ότι η τροχαία εντείνει του ελέγχους και έφερε το παράδειγμα των αυτοκινήτων για να θέσει το ζήτημα του κόφτη ταχύτητας. “Ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 50 χιλιόμετρα, θέλει 15 μέτρα να σταματήσει. Σκεφτείτε ένα πατίνι! Άρα πρέπει να μπουν κόφτες, ένα άλλο επιπλέον θέμα”, είπε χαρακτηριστικά.

“Τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των αδειών πατινιών, ώστε να μπορούν οι πόλεις να λειτουργήσουν σεβόμενοι τους πεζούς”, επισήμανε ο υπουργός.