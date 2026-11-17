«Η έρευνα συνεχίζεται. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν συλλαμβάνεται. Θα συλληφθούν και αυτοί. Όπως θα συλλαμβάνεται κάθε ένας ακόμα που δεν έχει αντιληφθεί ότι ο χώρος του πανεπιστήμιου δεν είναι χώρος βίας, αναμέτρησης, βίαιης αναμέτρησης, αλλά είναι χώρος σπουδών, γνώσης, πολιτισμού και επιστήμης… Αυτά, όμως πλέον είναι ελάχιστα φαινόμενα. Δεν υπάρχουν καταλήψεις, δεν υπάρχει βία, έχουν εξαφανιστεί όλα τα ακραία στοιχεία από μέσα».

Στις συλλήψεις των κουκουλοφόρων που πριν από λίγες μέρες επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ και τσεκούρια μέσα στο Τμήμα Μαθηματικών της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου σε μέλη φοιτητικών οργανώσεων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του στον Τ/Σ ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης με αφορμή τη σημερινή επέτειο και πορεία του Πολυτεχνείου, αλλά και για τα μέτρα που έχει λάβει η αστυνομία για να διασφαλίσει την ασφάλεια των διαδηλώσεων, είπε ότι «υπάρχει μια ωριμότητα πια. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι τα επεισόδια σε μια τέτοια επέτειο μόνο κακό κάνουν πρώτα στη μνήμη και την επέτειο και έπειτα στους ίδιους. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι η επέτειος θα είναι ειρηνική και θα διαδηλώσουν όλοι, από την αρχή μέχρι το τέλος. Η αστυνομία προστατεύει τις συγκεντρώσεις, την πορεία, μέχρι να ολοκληρωθεί».

Σχετικά με το αν υπάρχει φόβος για επεισόδια, ο κ. Υπουργός σημείωσε πως, πάντα υπάρχει φόβος, καθώς, όπως είπε υπάρχουν ελάχιστα, ακραία στοιχεία που πολλές φορές διαλύουν τις συγκεντρώσεις και αμαυρώνουν την εικόνα. Και συμπλήρωσε πως το πιο σημαντικό είναι να μην διαλυθεί η συγκέντρωση και γι’ αυτό οι αστυνομικοί προσπαθούν να απομονώσουν τα ακραία στοιχεία.

«Ελπίζω και οι ίδιοι να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει περιθώριο για τέτοιου είδους συμπεριφορές πια και όλοι να έχουν αντιληφθεί ότι αυτός ο τρόπος της διαδήλωσης ή της διαμαρτυρίας είναι αδιέξοδος», πρόσθεσε.

Τέλος, αναφερόμενος και στις body cameras που θα φέρουν οι αστυνομικοί και η λειτουργία τους μοιάζει με «γεφύρι της Άρτας», ο κύριος Χρυσοχοΐδης κατέληξε λέγοντας ότι «ελπίζει ότι θα μπουν σύντομα».