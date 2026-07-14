Εξηγήσεις στο πώς και γιατί οδηγήθηκαν οι Αρχές στις πρόσφατες συλλήψεις για την τραγωδία της Marfin έδωσε με σημερινές δηλώσεις του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αναφερόμενος στο περιβόητο ανώνυμο email -που λέγεται πως εισέφερε στοιχεία για τις νέες συλλήψεις, 16 χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο 3 ανθρώπων- είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι αυτό δεν μπορεί από μόνο του να καταδικάσει ανθρώπους.

«Χρειάζεται πειστικό υλικό και τεκμήρια, που έχουν κατατεθεί στον φάκελο και ο ανακριτής θα κρίνει τα περαιτέρω» είπε ο αρμόδιος υπουργός.

Μιλώντας για το πώς φτάσαμε στις νέες εξελίξεις εξήγησε ότι η έρευνα μοιάζει με ένα παζλ, που τα κομμάτια του συλλέγονται χρόνια και τώρα οι Αρχές χρησιμοποίησαν σύγχρονη τεχνολογία και αξιοποίησαν τον τεράστιο όγκο υλικού. «Οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους και συνέλεξαν τα στοιχεία χρόνια τώρα» είπε ο Υπουργός, επισημαίνοντας πως υπάρχουν χιλιάδες σελίδες και στοιχεία.

« Το 2022, (το υλικό) μπήκε στο αρχείο και το 2024 άνοιξε ξανά και η προανάκριση πέρασε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, μαζί με αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής. Όλο αυτό το υλικό πέρασε και στα χέρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Τα πράγματα είναι απλά. Οι απαντήσεις των κατηγορουμένων θα κριθούν αρμοδίως τις επόμενες μέρες. Το Κράτος Δικαίου λειτουργεί και λειτουργεί σωστά», πρόσθεσε.

Δείτε τις δηλώσεις του: