Επιμέλεια: Μαριάννα Κορνάρου

Με drones, ειδικές αστυνομικές δυνάμεις, μεταφερόμενες από την Αθήνα διμοιρίες ΜΑΤ και ένα άνευ προηγουμένου σκηνικό, συνεχίζεται ο «αποκλεισμός» στα Βορίζια, που για τρίτη μέρα παραμένουν υπό ομηρεία και έλεγχο, μέχρι να εντοπιστούν οι δράστες του μακελειού με τις 2.000 σφαίρες. Το ένα θύμα, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης κηδεύτηκε χθες στο χωριό, μέσα σε βαρύτατο πένθος. Το δεύτερο θύμα η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη κηδεύεται σήμερα στον Αλικιανό Χανίων. Τραγική φιγούρα η ηλικιωμένη μητέρα της που χθες ειδοποιήθηκε να εγκαταλείψει τα Βορίζια υπό το φόβο αντιποίνων και δήλωνε πως η κόρη της βρισκόταν στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και κατέληξε σήμερα να γίνεται η δική της κηδεία.

Παράλληλα, σαρωτικοί συνεχίζουν να είναι οι έλεγχοι της αστυνομίας σε σπίτια, ορεινές περιοχές, μιτάτα και βοσκοτόπια, όπου θα μπορούσαν να καταφύγουν τα τρία αδέλφια που αναζητούνται για την εμπλοκή τους στο αιματοκύλισμα του περασμένου Σαββάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν και άλλα πρόσωπα που ίσως εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες.

Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24ωρα για την υπόθεση, καθώς, όπως έγραψε το Cretalive, αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης για τους τρεις καταζητούμενους, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός και τα δύο αδέρφια του, ηλικίας 19 και 29 ετών, ενώ – όπως γράψαμε, εκτιμάται ότι οι τρεις θα παραδοθούν μέχρι την Τετάρτη.

«Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» διαβεβαιώνει η ΕΛ.ΑΣ δια της εκπροσώπου της, Κωνσταντίας Δημογλίδου. Ο μεγάλος πονοκέφαλος της αστυνομίας είναι το πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί μετά το μακελειό, καθώς η οργή που υπάρχει και στις δύο οικογένειες δεν επιτρέπει την παραμικρή χαλάρωση των μέτρων.

Αυτός ήταν και ο λόγος που η κηδεία του 39χρονου έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ισχυρά μέτρα έχουν προγραμματιστεί και για την κηδεία της 56χρονης γυναίκας από την άλλη οικογένεια, η οποία θα τελεστεί σήμερα στον Αλικιανό Χανίων. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού. Η σορός της θα μεταφερθεί στην εκκλησία δύο ώρες νωρίτερα.

Χθες έγινε έρευνα και σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, τα οποία ανήκουν σε συγγενείς των τριών που αναζητούνται. Συνελήφθη ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι των 9 mm, που όμως δεν προκύπτει να σχετίζεται με την ένοπλη συμπλοκή.

Απόπειρα συγκάλυψης μετά το μακελειό

Αμέσως μετά τη σύρραξη, συγγενείς των εμπλεκομένων φέρονται να προσπάθησαν να καθαρίσουν τον χώρο του εγκλήματος, απομακρύνοντας κάλυκες και όπλα. Τραυματίες μεταφέρθηκαν στα Κέντρα Υγείας και στο Νοσοκομείο από συγγενικά πρόσωπα, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η «ομερτά» της σιωπής, που συνήθως καλύπτει στην Κρήτη τέτοιες υποθέσεις.