Ένα βίαιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στο κέντρο της πόλης. Το συμβάν έγινε μπροστά στα τρία ανήλικα ανίψια του.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε να μεταφέρει τη γυναίκα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Το θύμα είχε μώλωπες σε κεφάλι και σώμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 8 το πρωί περίοικοι σε γειτονιά του ζευγαριού άκουσαν έντονες φωνές και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ποινικό παρελθόν, καθώς είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια φυλάκιση (έδινε το παρών σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής).

Πηγή: Thestival