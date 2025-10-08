Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε μια 39χρονη έγκυος από την Γεωργία από τον 43χρονο ομοεθνή σύζυγο της.

Ειδικότερα, η γυναίκα τα ξημερώματα της Τρίτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν» φέροντας τραύματα στο πρόσωπο, τα άνω άκρα και την κοιλιακή χώρα από αιχμηρό αντικείμενο και συγκεκριμένα από πιρούνι.

Όπως κατήγγειλε η 39χρονη, που διανύει το δεύτερο μήνα εγκυμοσύνης, τα τραύματα προκλήθηκαν από επίθεση του 43χρονου συζύγου της.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η γυναίκα είχε σημάδια από πιρούνι και αίματα στο πρόσωπο.

Η γυναίκα, που είναι έγκυος στον τρίτο μήνα, χειρουργήθηκε σήμερα και στα δύο μάτια και «δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. «Οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν», σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στη Μαιευτική Κλινική με αστυνομική προστασία, ενώ το έμβρυο δεν κινδυνεύει.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες κινδυνεύει να χάσει την όρασή της.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 43χρονος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ψυχικού- Φιλοθέης.