Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν το πλοίο ελληνικών συμφερόντων «EPAMINONDAS» στο Ομάν. Εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων στον Περσικό Κόλπο, νέο περιστατικό ασφαλείας έρχεται να αναδείξει τους αυξημένους κινδύνους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, με επίκεντρο αυτή τη φορά πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Σημειώνεται ότι ήταν ένα από τα οκτώ πλοία container που κατάφεραν να δραπετεύσουν από τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανών. Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας με κλειστό το στίγμα του, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε με τη σειρά του ότι «ο ιρανικός στρατός επέβαλε το ναυτικό δίκαιο σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις».

Το containership ανήκει στην εταιρία Kalmar Maritime LLC στη σύσταση της οποίας συμμετοχή με ποσοστό 15% η Shipping LTD στη θυγατρική της International Holding LTD, η οποία είναι «εγγονή» της Τεχνικής Ολυμπιακής της οικογενείας Κωνσταντίνου, Ανδρέα και του Γιώργου Στέγγου.

H Kalmar Maritime LLC έχει έδρα τα νησιά Μάρσαλ.