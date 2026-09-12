Στο all inclusive πολυτελές θέρετρο Club Med Gregolimano στη Βόρεια Εύβοια, «τα θέλουν όλα δικά τους».

Σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στη «Ζούγκλα», οι τουρίστες έρχονται από το αεροδρόμιο Αγχιάλου, τους παραλαμβάνουν με καραβάκια από το λιμάνι στις Ράχες, οι οποίες υπάγονται στον Δήμο Στυλίδας, και από εκεί απευθείας στο ξενοδοχείο.

Βίντεο που εξασφάλισε η «Ζούγκλα» με τους τουρίστες να φτάνουν στο λιμάνι:

Επιπλέον, αυτό γίνεται και κατά τη διαδικασία της αποχώρησης από το πολυτελές θέρετρο. Το Club Med Gregolimano δεν αφήνει περιθώριο στους τουρίστες που επισκέπτονται τη Βόρεια Εύβοια να εξερευνήσουν την περιοχή, να ανακαλύψουν τοπικά μαγαζιά και να κάνουν τις βόλτες τους.

Τουτέστιν: μηδέν έσοδα για τα καταστήματα της περιοχής! Οι επιχειρηματίες είναι απεγνωσμένοι, βλέποντας τα μαγαζιά τους να «καταρρέουν».

Δεν υπάρχει όφελος για την τοπική οικονομία, καθώς οι συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν επιτρέπουν στους επισκέπτες να «αφήνουν» τα χρήματΆ τους στα μαγαζιά της περιοχής. Οι θέσεις εργασίας είναι λίγες, και μάλιστα, ελάχιστες από αυτές καλύπτονται από ντόπιους εργαζόμενους, καθώς η πλειοψηφία του προσωπικού του Club Med Gregolimano κατάγεται επίσης από το εξωτερικό.

Οι ντόπιοι νιώθουν απογοήτευση, καθώς η περιοχή τους χρησιμοποιείται απλώς ως ενδιάμεσος σταθμός διέλευσης, στερώντας τους την ευκαιρία να έχουν έστω ένα μικρό εισόδημα από αυτή τη δραστηριότητα.

Τι είναι το Club Med Gregolimano;

Το Club Med Gregolimano στη Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα στην περιοχή της Λιχάδας είναι ένας πολυτελές θέρετρο, πλήρους διατροφής και παροχών μέσα σε ένα καταπράσινο πευκόδασος, μια ανάσα από την θάλασσα.