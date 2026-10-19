Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα emvolio.gov.gr για τον προγραμματισμό των ραντεβού εμβολιασμού των πολιτών έναντι της λοίμωξης COVID-19.

Οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στα υφιστάμενα εμβολιαστικά κέντρα σε ολόκληρη τη επικράτεια, την ώρα που τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν αύξηση στις εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) απευθύνει σύσταση για εμβολιασμό, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Αύξηση στις εισαγωγές στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ

Η έναρξη των εμβολιασμών συμπίπτει με την καταγραφή αυξητικών τάσεων στις νοσηλείες.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου:

Καταγράφηκαν 91 νέες εισαγωγές ασθενών με νόσο COVID-19 στα νοσοκομεία του ΕΣΥ σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, κατά την οποία είχαν καταγραφεί 80 εισαγωγές.

Οδηγίες ΕΟΔΥ: Στο επίκεντρο ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες που εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), τονίζεται η σημασία της προστασίας των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει ότι:

Οι ηλικιωμένοι εξακολουθούν να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρής νόσησης από τη λοίμωξη COVID-19. Τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα παραμένουν επίσης σε κατηγορία υψηλού κινδύνου για επιπλοκές.

Οι πολίτες που ανήκουν στις παραπάνω ομάδες, καθώς και όλοι όσοι επιθυμούν να εμβολιαστούν, μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr για να επιλέξουν το εμβολιαστικό κέντρο και την ημερομηνία που τους εξυπηρετεί.