Απολογούνται σήμερα στον Ευρωπαίο ανακριτή, οι πρώτοι δώδεκα κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση σε σχέση με τις παράνομες επιχορηγήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με το σύνολο των συλληφθέντων να φθάνει τους 37.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά και των αστυνομικών αρχών κατέληξε ότι σε αυτό το κύκλωμα που λάμβανε χρήματα από τα Ευρωπαϊκά ταμεία με πρόφαση κυρίως βοσκοτόπια και καλλιέργειες, Αρχηγός είναι ένας πρώην υπάλληλος σε ΚΥΔ στα Γιαννιτσά που λειτουργούσε με τη βοήθεια κυρίως τριών υπαρχηγών. Του πατέρα του, της συζύγου του με την οποία έχουν προχωρήσει σε εικονικό διαζύγιο και ενός εν ενεργεία υπαλλήλου σε ΚΥΔ στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει σήμερα τα ευρήματα στο σπίτι του 36χρονου Αρχηγού και της συζύγου του από τα Γιαννιτσά ενώ κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο Μ.Κ είχε μία πολύ μεγάλη αύξηση του εισοδήματός του το 2023 και το 2024.

Οι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν μεταξύ άλλων:

–Πανάκριβες τσάντες Fendi και Louis Vuitton , Gucci

–Επώνυμα ρολόγια και τέσσερις αποδείξεις αγορών από το Άμπου Ντάμπι που έγιναν τον περασμένο Μάιο .

Επιπλέον υπήρχε ένα συμβόλαιο για αγορά διαμερίσματος αντί 30.000 ευρώ στο όνομα της συζύγου του με το ποσό να έχει κατατεθεί σε Τράπεζα αλλά και το διαζευκτήριο, που κατά τις αρχές είναι εικονικό .

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 36χρονος είχε:

-«κεντρικό και ηγετικό ρόλο, καθορίζοντας το σχέδιο δράσης, τα πρόσωπα που θα συμμετείχαν και το ρόλο καθενός στα επιμέρους στάδια της υποβολής ψευδών Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκοπό την έγκριση και λήψη παράνομων κοινοτικών επιχορηγήσεων.

Εκμεταλλευόμενος την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία του επί του καθεστώτος λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία απέκτησε λόγω της ιδιότητάς του ως πρώην υπαλλήλου σε πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια ανά την Ελλάδα που δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους, τα οποία ενσωμάτωνε στο εγκληματικό σχέδιο της οργάνωσης.

Για την παράνομη αυτή δραστηριότητα εισέπραττε χρηματικά ανταλλάγματα, είτε μέσω τραπεζικών μεταφορών από λογαριασμούς των λοιπών μελών είτε σε μετρητά, ενώ προέβαινε σε πράξεις νομιμοποίησης των εσόδων που αποκόμιζε από τις εγκληματικές αυτές ενέργειες, μέσω στοιχηματισμού, αγοράς πολυτελών κινητών πραγμάτων, διατραπεζικών μεταφορών και διαβίωσης πολυτελούς χαρακτήρα.

Ορισμένα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δηλώνουν στην ΑΑΔΕ ως διεύθυνση κατοικίας ή έδρας επιχείρησης τη διεύθυνση της οικίας του, καθώς και το προσωπικό του τηλέφωνο ως τηλέφωνο επικοινωνίας, γεγονός που καταδεικνύει την οργανωτική και λειτουργική εξάρτηση αυτών από τον ίδιο και τη συγκεντρωτική δομή εξουσίας που είχε επιβάλει.»