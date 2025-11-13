Μια διάρρηξη σε εξέλιξη, περίπου στις 20:00 το βράδυ, στην οδό Αντιόπης 22 στον Άγιο Δημήτριο στα σύνορα με τη Δάφνη, εξελίχθηκε σε συμπλοκή των τεσσάρων δραστών με άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. που έφθασαν στο σημείο.

Οι διαρρήκτες έβγαιναν από το σπίτι και μπήκαν στο όχημα τους, μόλις έφθασαν οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν με ταχύτητα, χτύπησαν με το αυτοκίνητο τις δύο μηχανές των αστυνομικών, με αποτέλεσμα τον ελαφρό τραυματισμό τριών εξ αυτών.

Οι αστυνομικοί ακολούθως έριξαν τρεις πυροβολισμούς στα ελαστικά του οχήματος για να το ακινητοποιήσουν. Το όχημα με τους δράστες της ληστείας διέφυγε και εντοπίστηκε αργότερα στην οδό Κατριβανου 6 στη Δάφνη.

Οι τέσσερις δράστες, που είναι πιθανότατα Ρομά, διέφυγαν και αναζητούνται από τις Αρχές.