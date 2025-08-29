Μια ομάδα Εβραίων τουριστών από το Λονδίνο καταγγέλλει ότι εκδιώχθηκε με βίαιο τρόπο, από ταβέρνα της Νάξου. Και η ένταση που ξέσπασε συνοδεύτηκε από φραστικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς όπως «Σιωνιστές».

Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος, η ένταση προκλήθηκε μετά την αφαίρεση ενός αυτοκόλλητου με πολιτικό περιεχόμενο από την παρέα των τουριστών, γεγονός που θεωρήθηκε βανδαλισμός.

Το περιστατικό αντανακλά ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις, με τις διαφορετικές εκδοχές να προκαλούν έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης.

Πιο συγκεκριμένα η ομάδα κατήγγειλε το περιστατικό στην Daily Mail, λέγοντας ότι η παρέα τους -που αποτελείτο από τρεις εβραϊκές οικογένειες – έκανε κρουαζιέρα στα νησιά του Αιγαίου και είχε επισκεφθεί την ταβέρνα το βράδυ της Δευτέρας.

Το πρόβλημα για την παρέα ξεκίνησε, όταν μία από τις έφηβες κοπέλες του γκρουπ πήγε στην τουαλέτα και διαπίστωσε ότι το εσωτερικό του εστιατορίου ήταν γεμάτο αυτοκόλλητα και αφίσες υπέρ της Παλαιστίνης και ορισμένες κατά του Ισραήλ, με τουλάχιστον μία να γράφει «Μποϊκοτάρετε το ισραηλινό απαρτχάιντ», όπως είπε.

«Η σερβιτόρα πλησίασε και την ρώτησα γιατί, με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο, επέλεξαν αυτό;», είπε στο βρετανικό ειδησεογραφικό μέσο η 48χρονη Τζουν Λομπ. Σύμφωνα με την ίδια, η σερβιτόρα ισχυρίστηκε ότι κάποιος από την παρέα της Λομπ είχε προσπαθήσει να αφαιρέσει μια αφίσα ή ένα αυτοκόλλητο και επέπληξε την παρέα ότι αυτό ήταν απαράδεκτο -και τότε εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ζήτησε από την παρέα να αποχωρήσει από το εστιατόριο.

«Τότε ήρθε ο ιδιοκτήτης, μπροστά μου, και είπε: “Φύγετε από το εστιατόριό μου”. Φώναξε τόσο δυνατά που οι άλλοι πελάτες μπορούσαν να ακούσουν: “Είναι σιωνιστές! Σιωνιστές… Φύγετε από το εστιατόριό μου. Καθώς φεύγαμε, μας χλεύαζαν οι άλλοι πελάτες του εστιατορίου. Το πιο φρικτό ήταν ότι μας χειροκροτούσαν και μας χλεύαζαν για να φύγουμε… Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που συνέβαινε», πρόσθεσε.

Οι τουρίστες, συνολικά δεκατρία άτομα, αποχώρησαν τελικά, αλλά κατήγγειλαν το περιστατικό σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης, παρουσιάζοντάς το ως «δημόσιο εξευτελισμό».

Τι απαντούν οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας

Η ταβέρνα υποστηρίζει ότι τα αυτοκόλλητα και οι αφίσες είναι έκφραση της σταθερής υποστήριξής τους στην Παλαιστίνη και της καταδίκης της ισραηλινής πολιτικής στη Γάζα. Οι ιδιοκτήτες ισχυρίζονται ότι η παρέμβαση έγινε όταν οι τουρίστες έσκισαν ένα από τα αυτοκόλλητα, θεωρώντας ότι υπήρχε προσβολή στον χώρο τους.

«Την περασμένη Δευτέρα στις 25/8, μια παρέα Βρετανών θεώρησε αναφαίρετο δικαίωμά τους να σκίσει το ένα αυτοκόλλητο. Όταν τους ζητήσαμε το λόγο, μια από τις γυναίκες της παρέας απασφάλισε!

Άρχισε να ουρλιάζει προς τους άλλους πελάτες να μην ξανάρθουν στην ταβέρνα γιατί είμαστε ρατσιστές ενάντια στους Εβραίους. Ανταπαντήσαμε ότι αυτοί είναι υποστηριχτές γενοκτονίας και εγκληματιών πολέμου και ότι στηρίζουμε τις μαζικές διαδηλώσεις των Ισραηλινών ενάντια στη γενοκτονία.

Σε 26 χρόνια λειτουργίας έχουμε εκφράσει πολλές φορές δημόσια άποψη για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Αν κάποιος δεν συμφωνεί, μπορεί απλώς να μη μας επισκεφθεί. Δεν δεχόμαστε όμως προσβολές ούτε επιθετικότητα μέσα στο κατάστημά μας».

Πηγή: Daily Mail