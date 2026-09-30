Στο σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου από Άγγλο τουρίστα στη Μύκονο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου αναφέρθηκε με δημοσίευμα η DailyMail.

Ο άνδρας φέρεται να κλώτσησε τη γάτα ενός καταστηματάρχη έξω από ένα μίνι μάρκετ, στη Φάμπρικα της Μυκόνου, μπροστά στα μάτια του ιδιοκτήτη, αλλά και άλλων παρευρισκομένων. Η αδικαιολόγητη αυτή πράξη προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κόσμου, που έσπευσε να του ζητήσει τον λόγο.

Βίντεο από το σημείο δείχνει τον τουρίστα να προκαλεί επιθετικά δύο άνδρες, κουνώντας το δάχτυλό του στο πρόσωπο του ενός και φωνάζοντας οργισμένος, ενώ μια γυναίκα και δύο άλλοι άνδρες προσπαθούσαν να τον τραβήξουν μακριά για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα σε άγριο καβγά. Στα πλάνα φαίνεται μια ομάδα ανδρών να έρχεται σε έντονη συμπλοκή στο έδαφος, ρίχνοντας μάλιστα κάτω τη γυναίκα που προσπαθούσε νωρίτερα να παρέμβει. Ενώ αντάλλασσαν γροθιές, ακούγεται η φωνή μιας γυναίκας να εκλιπαρεί να τον αφήσουν, και ένας άνδρας με φωσφοριζέ γιλέκο να προσπαθεί με κόπο να διαλύσει το πλήθος.

Αν και υπήρξε μια σύντομη παύση στον καβγά, η ένταση αναζωπυρώθηκε αμέσως μετά, με τους άνδρες να πέφτουν ξανά ο ένας πάνω στον άλλο και τον κόσμο να συγκεντρώνεται γύρω τους. Το περιστατικό έληξε λίγο αργότερα χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Το αυστηρό νομικό πλαίσιο για την κακοποίηση ζώων

Όπως αναφέρει η DailyMail, το συγκεκριμένο επεισόδιο φέρνει ξανά στο προσκήνιο το αυστηρό νομικό πλαίσιο της Ελλάδας γύρω από την προστασία των ζώων. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι παραβάτες αντιμετωπίζουν βαρύτατες ποινές για κακοποίηση ζώων. Εάν απαγγελθούν κατηγορίες και υπάρξει καταδίκη, ο ένοχος μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση που φτάνει έως και τα 10 έτη, καθώς και με τσουχτερό χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να αγγίξει ακόμα και τις 50.000 ευρώ.

Το εξοργιστικό περιστατικό της Εύβοιας το 2022

Η υπόθεση της Μυκόνου ξυπνά μνήμες από ένα παρόμοιο περιστατικό στην Εύβοια το 2022, το οποίο είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με την κοινή γνώμη να απαιτεί τότε την άμεση παρέμβαση των αρχών.

Σε εκείνη την περίπτωση, ένας Έλληνας είχε συλληφθεί αφού καταγράφηκε σε βίντεο να κλωτσάει ένα γατάκι στη θάλασσα. Στα επίμαχα πλάνα, τα οποία είχαν τραβηχτεί κάτω από το τραπέζι μιας παραθαλάσσιας ταβέρνας ανάμεσα από μπλε καρέκλες, ο πελάτης φαινόταν αρχικά να παίζει με δύο γάτες του εστιατορίου, χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι ψάρι για να τις δελεάσει προς την άκρη της ξύλινης εξέδρας.

Καθώς μια γυναίκα ακουγόταν να γελάει στο βάθος, το ένα, ασπρόμαυρο γατάκι πλησίασε διστακτικά, σηκώνοντας την πατούσα του προς το φαγητό, ενώ η δεύτερη, μεγαλύτερη γάτα γρήγορα υποχώρησε. Ο άνδρας άρχισε να σπρώχνει απαλά το γατάκι με το πόδι του προς το κενό, μέχρι που χρησιμοποίησε το πλάι του ποδιού του για να το κλωτσήσει στο νερό, εν μέσω γέλιων από την παρέα του.

Στη συνέχεια, προσπάθησε να προσελκύσει με τον ίδιο τρόπο και τη δεύτερη γάτα, αλλά του έπεσε το ψάρι. Το δεύτερο ζώο, διαισθανόμενο τον κίνδυνο, απομακρύνθηκε τρέχοντας κάτω από τις καρέκλες.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, το γατάκι που έπεσε στη θάλασσα διασώθηκε εγκαίρως, μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο και κατάφερε να επιζήσει.