Έπειτα από ανάλυση του εμπρηστικού μηχανισμού που βρέθηκε στη Δροσιά, στα εγκληματολογικά εργαστήρια, εντοπίστηκε αποτύπωμα που ανήκει σε άνδρα αλβανικής καταγωγής ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν.

Ο μηχανισμός που εντοπίστηκε από πολίτη την περασμένη Τρίτη, αποτελούνταν από δύο γκαζάκια, τα οποία ήταν τοποθετημένα δίπλα-δίπλα, ενώ ανάμεσά τους υπήρχε ένα μπουκάλι με βενζίνη. Πάνω στη διάταξη αυτή είχε τοποθετηθεί και ένα μικρό κεράκι.

Οι Αρχές πλέον βρίσκονται στα ίχνη του φερόμενου ως δράστη απόπειρας εμπρησμού.

