Για μια προσωπική δικαίωση στον αγώνα που έκαναν ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Πατρών κατά την οκτάωρη συνεδρίαση του, έκαναν λόγο στις δηλώσεις τους ο Τζέιμς Δαλαμάγκας και οι δικηγόροι του, μετά την απόφαση που λήφθηκε για την μη έκδοση του πρώτου στην Αυστραλία.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό, την οικογένεια μου και τους δικηγόρους μου, για το αίσιο τέλος της περιπέτειας. Είμαι ελεύθερος να επιστρέψω στο σπίτι μου στο Αίγιο», δήλωσε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας κατά την αποχώρηση του από το δικαστικό μέγαρο.

Από την πλευρά τους οι δύο δικηγόροι του εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το γεγονός ότι μετά την περάτωση της οκτάωρης διαδικασίας το συμβούλιο εφετών Πατρών, αποφάσισε να μην εκδοθεί ο πελάτης τους στην Αυστραλία.

Το χρονικό της υπόθεσης – Γιατί ο Δαλαμάγκας δεν εκδίδεται στην Αυστραλία

Με απόφασή του το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, έβαλε «μπλόκο» στην έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, μετά τη σύλληψή του στη χώρα μας του στο πλαίσιο διεθνούς εντάλματος.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Εφετών ύστερα από μια μαραθώνια διάσκεψη, που διήρκεσε περίπου οκτώ με εννέα ώρες, έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του και αποφάσισε να μην παραδοθεί o 56χρονος στις αυστραλιανές αρχές.

Επισημαίνεται ότι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλεια για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία, αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης του Αγίου Στεφάνου στις 8 Ιουλίου και είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Υπογραμμίζεται πως η ανθρωποκτονία, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, έχει παραγραφεί, καθώς έχουν παρέλθει 20 χρόνια από τότε που έγινε το αδίκημα. Ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο στην Αυστραλία.

Κεντρικό νομικό ζήτημα αποτέλεσε το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, το αδίκημα έχει παραγραφεί με βάση την ελληνική νομοθεσία, ενώ στην Αυστραλία η ανθρωποκτονία δεν παραγράφεται.

Με τη σημερινή απόφαση, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών αποφάσισε τη μη έκδοση του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, ανατρέποντας το αίτημα των αυστραλιανών Αρχών και σηματοδοτώντας μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη σε μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας των τελευταίων ετών.

Ο δικηγόρος του μάλιστα δήλωσε πως ο Τζέιμς Δαλαμάγκας «προστατεύεται ως Έλληνας υπήκοος από τους νόμους του ελληνικού κράτους».

Υπενθυμίζεται ότι ο 56χρονος κατηγορείται στην Αυστραλία πως είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο, σε κέντρο διασκέδασης στο Belmore. Το θύμα έχασε τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.

Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να διαφύγει.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ήταν φυγάς από την Αυστραλία εδώ και 27 χρόνια. Tον έψαχνε η Interpol, ενώ η Αστυνομία της Αυστραλίας έδινε αμοιβή 200.000 δολαρίων. Ωστόσο ο 56χρονος μέχρι τον Ιούνιο του 2026, κατάφερε να ζει κρυμμένος με ψεύτικα στοιχεία στο Αίγιο. Έπειτα από έρευνες των αρχών, ωστόσο, εντοπίστηκε και συνελήφθη.

«Απαιτούμε δικαιοσύνη – Η Ελλάδα μας χαστούκισε»

Επισημαίνεται ότι η αδελφή του Γιώργου Γιαννόπουλου, του άνδρα που δολοφόνησε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας πριν 27 χρόνια στην Αυστραλία, είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο ειδησεογραφικό δίκτυο 10 News και μίλησε για τον μεγάλο πόνο που έζησε η οικογένειά τους, ενώ περιέγραψε ότι οι αποφάσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης μετά τη σύλληψη του δράστη, τους έχουν απογοητεύσει.

Η σύλληψη του 56χρονου στο Αίγιο το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου, μετά από περίπου τρεις δεκαετίες που πέρασαν από το μοιραίο βράδυ κατά το οποίο έχασε τη ζωή του, ο αδελφός της Σπυριδούλας (Τούλας) Γιαννόπουλου, έχει κατακλύσει εδώ και έναν μήνα την ομογενειακή, αλλά και την ευρύτερη επικαιρότητα στην Αυστραλία.

Μεταξύ των πρώτων που ενημερώθηκαν για τη σύλληψη του Δαλαμάγκα ήταν και η οικογένειά του, η οποία εδώ και χρόνια αναζητά τον δολοφόνο του Γιώργου και τώρα που τον «βρήκε», περιμένει σιωπηλά να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Σημειώνεται ότι οι ελληνικές Αρχές αποφάσισαν να κάνουν δεκτό το αίτημα για άρση της κράτησης του Τζέιμς Δαλαμάγκα υπό όρους και σήμερα, Τετάρτη 8 ιουλίου ως το μεσημέρι αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος.

Βάσει αυτής της απόφασης, ο 56χρονος δράστης θα αποφυλακιστεί από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου κρατείται μέχρι να συνεδριάσει το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας με σκοπό να αποφασίσει για την έκδοση του ή όχι στην Αυστραλία, όπως έχει ζητηθεί από τις Αρχές της χώρας.

Ο δικηγόρος του Δαλαμάγκα ανέφερε από την πλευρά του πως «κακώς είχε συλληφθεί από την ελληνική αστυνομία καθώς από το 2025 είχε αρθεί από τον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με σχετική διάταξη το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης».

Όταν η δημοσιογράφος ρώτησε την Σπυριδούλα (Τούλα), την αδελφή του θύματος αν η ελπίδα των συγγενών για την απονομή δικαιοσύνης έχει φαινομενικά «αρπαχτεί», εκείνη απάντησε πως «είδαμε τη σύλληψη και σκεφτήκαμε ουάου επιτέλους θα δικαιωθούμε, αλλά η Ελλάδα μας χαστούκισε στο πρόσωπο».

«Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τις ελληνικές Αρχές;», την ρώτησε η δημοσιογράφος. «Κανείς δεν απαντά γιατί τον προστατεύετε και για ποιους λόγους δεν επιστρέφει ένας Αυστραλός πολίτης στην Αυστραλία. Η οικογένειά μου αξίζει Δικαιοσύνη. 27 χρόνια ήταν πολύς χρόνος, πολύ καιρό περιμένουμε, αλλά το κάναμε», τόνισε η Τούλα Γιαννοπούλου.

«Είναι απολύτως άδικο, επομένως απαιτούμε δικαιοσύνη. Όλη η οικογένεια ζητά δικαιοσύνη», έκλεισε, λέγοντας τη συνέντευξη η αδελφή του αδικοχαμένου Γιώργου.

Δείτε τη συνέντευξη της αδελφής του Γιώργου Γιαννόπουλου:

Λίγο αργότερα, η οικογένεια Γιαννόπουλου προχώρησε σε δημόσια δήλωση για τη δολοφονία του Γιώργου, πατέρα δύο παιδιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας του θύματος

«Για την υπόθεση αυτή

Η οικογένειά μας θα ήθελε να εκφράσει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη προς τις ελληνικές αρχές και την Ελληνική Αστυνομία για τις αδιάκοπες προσπάθειές τους τα τελευταία 27 χρόνια στην προώθηση και διερεύνηση αυτής της υπόθεσης.

Ιδιαίτερα, θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε τον Διοικητή Ιορδάνη Μαγεράκη και την ομάδα του για την αφοσίωση και τη δέσμευσή τους, που συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή τη σημαντική εξέλιξη.

Επιθυμούμε επίσης να ευχαριστήσουμε την Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία και την Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας για το γεγονός ότι δεν εγκατέλειψαν ποτέ την υπόθεση του Γιώργου.

Παρά το πέρασμα του χρόνου, συνέχισαν να εργάζονται ακούραστα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, για την απονομή δικαιοσύνης.

Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στον Grand Taylor και την ομάδα του για την στήριξη, τον επαγγελματισμό και την επιμονή τους επί σειρά ετών.

Αν και η σημερινή σύλληψη δεν μπορεί να αναιρέσει τον πόνο που έχει βιώσει η οικογένειά μας από τότε που ο Γιώργος Γιαννόπουλος χάθηκε από κοντά μας στο Σύδνεϋ το 1999, μας δίνει την ελπίδα ότι η δικαιοσύνη μπορεί επιτέλους να βρίσκεται κοντά.

Ελπίζουμε τώρα ότι οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της Ελλάδας θα συνεργαστούν ώστε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας να επιστρέψει στην Αυστραλία για να αντιμετωπίσει την αυστραλιανή Δικαιοσύνη και να απαντήσει στις κατηγορίες που σχετίζονται με τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου.

Ύστερα από περισσότερα από 27 χρόνια, η οικογένειά μας παραμένει προσηλωμένη στο να εκδικαστεί η υπόθεση εκεί όπου ξεκίνησε και να διασφαλιστεί ότι θα αποδοθούν ευθύνες μέσω της προβλεπόμενης νομικής διαδικασίας.

Ευχαριστούμε όλους όσοι στήριξαν την οικογένειά μας σε αυτό το μακρύ ταξίδι. Ο Γιώργος δεν ξεχάστηκε ποτέ και δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Η οικογένεια Γιαννοπούλου».

Το χρονικό του εγκλήματος και η επικήρυξη

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας (James Dalamangas) ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της Αυστραλίας, επικηρυγμένος από την Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας με το ποσό των 200.000 δολαρίων Αυστραλίας, (περίπου 123.000 ευρώ).

Στις 25 Απριλίου 1999 (Ημέρα ANZAC), ο Δαλαμάγκας μαχαίρωσε θανάσιμα τον 32χρονο ομογενή και πατέρα δύο παιδιών, Γιώργο Γιαννόπουλο, σε νυχτερινό κέντρο στο Μπέλμορ του Σίδνεϊ, όταν το θύμα προσπάθησε να χωρίσει έναν καβγά.

Παρά την άμεση έκδοση εντάλματος, διέφυγε στην Ελλάδα. Το 2003 οι ελληνικές Αρχές ανέλαβαν τη δίωξη, ωστόσο το έγκλημα αντιμετώπισε τον κίνδυνο της 20ετούς παραγραφής βάσει του Ελληνικού Δικαίου. Αυτό ανάγκασε τις Αυστραλιανές Αρχές, σε συνεργασία με την Interpol και την ΕΛ.ΑΣ., να εντείνουν τις προσπάθειές τους, δημοσιοποιώντας πρόσφατα μέχρι και ψηφιακά σκίτσα για τη σημερινή του εμφάνιση, θεωρώντας ότι προστατευόταν από στενό κύκλο ανθρώπων.