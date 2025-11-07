Στην ιστορική συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αναφορών (PETI) που διεξήχθη στις 3 Νοεμβρίου 2025 στις Βρυξέλλες, συζητήθηκε εκτενώς η υπόθεση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, με κεντρική την ελληνική περίπτωση, που εξακολουθεί να παραμένει άλυτη σε αντίθεση με όλες σχεδόν τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν τα μέλη της Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου «Συσπείρωση & Δράση», Κατερίνα Ροζάκη και Γιάννης Φασουλάς, οι οποίοι κατήγγειλαν ενώπιον των ευρωβουλευτών ότι η χώρα μας αποτελεί τη μοναδική ευρωπαϊκή εξαίρεση, με περισσότερους από 200.000 πολίτες να παραμένουν χωρίς δικαίωση, ενώ 2,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δανειολήπτες έχουν ήδη δικαιωθεί μέσω αποφάσεων ή νομοθετικών ρυθμίσεων στις χώρες τους.

Η Επιτροπή PETI αποφάσισε να διατηρήσει ανοιχτή την ελληνική αναφορά και να τη διαβιβάσει για γνωμοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στις Επιτροπές Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών (IMCO), Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) και σε άλλα αρμόδια όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η έγγραφη απάντηση του προέδρου της PETI, κ. Bogdan Rzońca, καθώς και ο καθορισμός των επόμενων βημάτων διερεύνησης.

Η διαφοροποίηση της Ελλάδας από την υπόλοιπη Ευρώπη είναι υπαρκτή και καταδικαστέα. Πάνω από διακόσιες χιλιάδες Έλληνες έχουν μετατραπεί σε θύματα μιας τραπεζικής «δολοφονίας οικογενειών», καθώς η χώρα μας αποτελεί την τελευταία στην Ευρώπη που δεν έχει προσφέρει δικαίωση στους πολίτες της, κρατώντας έτσι την αρνητική αυτή πρωτιά.

Η πολιτεία επιλέγει τη σιωπή και τη στάση υπέρ των τραπεζών και των funds, αφήνοντας τους πολίτες να αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, στοχοποιημένοι, δακτυλοδεικτούμενοι, με τις περιουσίες τους να υφαρπάζονται βίαια, οδηγώντας πολλούς στην απόγνωση, στις αυτοκτονίες, στους θανάτους και στη διάλυση οικογενειών.

Λένε λοιπόν χαρακτηριστικά:

«Δεν ζητάμε, απαιτούμε: την άμεση νομοθέτηση μιας δίκαιης λύσης, όπως έχει ήδη γίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη· την απόρριψη των λύσεων που προτείνουν οι τράπεζες, καθώς είναι ληστρικές και προκλητικές· την ευρωπαϊκή παρέμβαση και την καταδίκη της Ελλάδας για την παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών της· καθώς και το άμεσο πάγωμα των πλειστηριασμών και κάθε αναγκαστικού μέτρου που οδηγεί σε κοινωνική καταστροφή.

Ποιος, λοιπόν, εμποδίζει την κυβέρνηση να νομοθετήσει; Η δημοκρατία δεν έχει σύνορα, η απάτη στα δάνειά μας, όμως, φαίνεται πως έχει μόνο ελληνικά σύνορα. Στην Ευρώπη τα δάνεια θεωρούνται καταχρηστικά, ενώ στην Ελλάδα ληστρικά. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, δεν σκοτώνει, δικαιώνει.

Δεν ζητάμε να μην πληρώσουμε· ζητάμε να πληρώσουμε για αυτά που πραγματικά δανειστήκαμε. Συνεχίζουμε σταθερά τον αγώνα μας προς κάθε κατεύθυνση, μέχρι τη δικαίωση όλων των πολιτών που αδικήθηκαν»..

Αγανακτισμένοι δηλώνουν:

Απαιτούμε – Δεν ζητάμε:

Άμεση νομοθέτηση δίκαιης λύσης – όπως σε όλη την Ευρώπη

Απόρριψη των λύσεων των τραπεζών – ληστρικές, προκλητικές

Ευρωπαϊκή παρέμβαση – καταδίκη της Ελλάδας για παράβαση

Πάγωμα πλειστηριασμών και αναγκαστικών μέτρων

Λένε χαρακτηριστικά:

«Ποιός εμποδίζει την κυβέρνηση να νομοθετήσει;

Η Δημοκρατία δεν έχει σύνορα – Η Απάτη στα δάνειά μας έχει σύνορα μόνο Ελληνικά! Στην Ευρώπη καταχρηστικά στην Ελλάδα ληστρικά!

Η Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα – Δεν σκοτώνει, δικαιώνει»!

Τα μέλη της Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου «Συσπείρωση & Δράση», θα πραγματοποιήσουν νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη στις 12 Νοεμβρίου στις 17.00 έξω από το υπουργείο Οικονομικών.