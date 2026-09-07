Τέσσερα χρόνια μετά την καταστροφική επέλαση της κακοκαιρίας «Daniel», η τραγωδία που άφησε πίσω της νεκρούς, κατεστραμμένες περιουσίες και ανυπολόγιστες ζημιές στη Θεσσαλία περνά πλέον και στο πεδίο της Δικαιοσύνης.

Συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί, αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη για δύο πλημμελήματα: ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πλημμύρα από αμέλεια, από την οποία προκλήθηκε θάνατος.

Η υπόθεση αφορά τους εννέα ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην Καρδίτσα μέσα σε λίγες ημέρες, από τις 4 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2023, όταν ο «Daniel» μετέτρεψε ολόκληρες περιοχές σε λίμνες και προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η Θεσσαλία.

Το ερώτημα που πλέον καλείται να απαντήσει η Δικαιοσύνη είναι εάν πίσω από την τραγωδία υπήρχαν μόνο τα ακραία καιρικά φαινόμενα ή εάν οι παραλείψεις, οι καθυστερήσεις και η ανεπάρκεια των μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας συνέβαλαν στην απώλεια ανθρώπινων ζωών.

18 πρόσωπα στο επίκεντρο της έρευνας

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας, ο αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Καρδίτσας σχημάτισε δικογραφία σε βάρος 18 προσώπων.

Στους κατηγορουμένους περιλαμβάνονται τέσσερις νυν και πρώην αιρετοί: ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας και οι τότε δήμαρχοι Παλαμά και Σοφάδων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 14 υπηρεσιακοί και άλλοι αρμόδιοι παράγοντες.

Οι 18 είχαν κληθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2025 να δώσουν εξηγήσεις για τρεις αξιόποινες πράξεις. Η έρευνα, ωστόσο, κατέληξε τελικά σε δύο πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα: την ανθρωποκτονία από αμέλεια και την πλημμύρα από αμέλεια.

Πρόκειται για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν κατά το κρίσιμο διάστημα από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου 2023, όταν η κακοκαιρία «Daniel» χτύπησε με σφοδρότητα την Καρδίτσα.

Εννέα άνθρωποι δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους

Ο απολογισμός στην Καρδίτσα ήταν βαρύς: εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Δύο στον Παλαμά, δύο στην Αστρίτσα, δύο στη Μεταμόρφωση, ένας στη Μαραθέα, ένας στον Ελληνόπυργο και ένας στην περιοχή μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Πέτρινου.

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται εννέα ανθρώπινες ζωές και εννέα οικογένειες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια ανείπωτη απώλεια.

Η τραγωδία, όμως, δεν περιορίστηκε στην Καρδίτσα.

Στη Μαγνησία έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε στη Φθιώτιδα, στην περιοχή του Πετρωτού Δομοκού. Συνολικά, ο «Daniel» άφησε πίσω του 17 νεκρούς στις συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλίας και της Φθιώτιδας.

Από τον «Ιανό» στον «Daniel» – Το κρίσιμο ερώτημα των έργων

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το γεγονός ότι ο «Daniel» δεν ήταν η πρώτη μεγάλη προειδοποίηση.

Τρία χρόνια νωρίτερα, η κακοκαιρία «Ιανός» είχε ήδη αποκαλύψει με δραματικό τρόπο την ευαλωτότητα της Θεσσαλίας απέναντι σε ακραία πλημμυρικά φαινόμενα.

Η εισαγγελική έρευνα καλείται, μεταξύ άλλων, να εξετάσει τι έγινε από το 2020 έως το 2023. Ποια αντιπλημμυρικά έργα σχεδιάστηκαν; Ποια χρηματοδοτήθηκαν; Ποια ολοκληρώθηκαν και ποια παρέμειναν στα χαρτιά;

Και κυρίως: υπήρξαν προειδοποιήσεις από τις τοπικές αρχές προς τα αρμόδια υπουργεία για την ανάγκη λήψης μέτρων και κατασκευής έργων προστασίας και, εφόσον υπήρξαν, τι απέγιναν αυτές οι προειδοποιήσεις;

Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα έργα ορεινής υδρονομίας, καθώς η απουσία τους αποτελεί μία από τις παραμέτρους που εξετάζονται σε σχέση με τις καταστροφικές συνέπειες των πλημμυρών.

Τι γνώριζαν και τι έκαναν οι αρμόδιοι;

Η εισαγγελική παραγγελία της 13ης Σεπτεμβρίου 2023 από την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γ. Αδειλίνη, έθεσε στο μικροσκόπιο τις ενέργειες των αρμόδιων φορέων πριν και κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Ζητήθηκε να διερευνηθεί ποια συγκεκριμένα μέτρα είχαν λάβει οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές μετά τον «Ιανό» του 2020, αλλά και ποια μέτρα εφαρμόστηκαν όταν πλέον υπήρχαν ακριβείς προγνώσεις για την ένταση και την έκταση του «Daniel».

Το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν εγκαίρως, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες της κακοκαιρίας και, πάνω απ’ όλα, να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές.

Παράλληλα, ζητήθηκε να καταγραφεί με ακρίβεια το ύψος των χρημάτων που διατέθηκαν την περίοδο 2020-2023 για αντιπλημμυρικά έργα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους Βόλου και Καρδίτσας.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται και τα ποσά που κατευθύνθηκαν σε άλλες δραστηριότητες, όπως έργα οδοποιίας και αθλητισμού, καθώς και επικοινωνιακές δράσεις, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πού κατευθύνθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι και ποια έργα τελικά υλοποιήθηκαν.

Η έρευνα δεν έχει τελειώσει

Η υπόθεση της Καρδίτσας είναι μόνο ένα μέρος της συνολικής δικαστικής διερεύνησης της καταστροφής.

Οι Εισαγγελίες Λάρισας, Τρικάλων και Μαγνησίας συνεχίζουν τις δικές τους έρευνες, καθώς δεν έχει ακόμη παραδοθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το πόρισμα που θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οικονομική