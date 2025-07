Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στν περιοχή Αλυκή Βοιωτίας.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Αν και η φωτιά δεν βρίσκεται κοντά σε κάποιον οικισμό, φυσάει αρκετά στην περιοχή και γι’ αυτό έχουν σταλεί δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, προκειμένου οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Καλούνται όσοι βρίσκονται στην Αλυκή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Νικόλαο» ανέφερε το δεύτερο μήνυμα από το 112.

Δείτε και το πρώτο μήνυμα του «112»

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Wildfire in #Aliki of the regional unit of #Viotia

‼️If you are in #Aliki move to #Agios_Nikolaos

‼️Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/S63M24FXQt@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 5, 2025