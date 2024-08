Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη για την δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (11/8) στην περιοχή Νέο Μάζι Μεγάρων. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι ότι στις 14:45 στάλθηκε το πρώτο μήνυμα του 112 στους κατοίκους για να είναι σε επιφυλακή, αν χρειαστεί, να εγκαταλείψουν τις οικίες τους και στις 15:03 ένα δεύτερο που τους καλεί να απομακρυνθούν προς Αιγειρούσες.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

🔥 Wildfire in your area

🆘 If you are in the area of #Neo_Mazi #Megara, stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/zXhkrzcaCn

— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2024