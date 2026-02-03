Συνελήφθη μια 56χρονη δασκάλα Yoga, που τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε αυτοκίνητα φιλικών και συγγενικών της προσώπων, εκβιάζοντάς τα για χρήματα.

Η απίστευτη υπόθεση, την οποία αποκάλυψε το MEGA, προκαλεί σοκ, καθώς η δράστρια κατέφευγε σε ανατινάξεις οχημάτων όταν τα θύματα αρνούνταν να την δανείσουν. Οι αρχές την συνέλαβαν και διερευνούν την πλήρη έκταση της δράσης της.

Σε βίντεο ντοκουμέντο, καταγράφεται μια από τις εκρήξεις σε παγιδευμένο αυτοκίνητο, με τον ιδιοκτήτη να τραυματίζεται σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα προέβη σε τρεις τέτοιες ανατινάξεις μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών. Είναι γνώριμη των αρχών, καθώς το 2026 είχε κάνει δύο εμπρηστικές επιθέσεις, η μία εκ των οποίων ήταν στο αυτοκίνητο του πατέρα της.