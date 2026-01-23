Ειδικά… σεμινάρια έκανε στα μέλη του το κύκλωμα με τις «πειραγμένες» αντλίες στα βενζινάδικα, που χρησιμοποιούσε παράνομο λογισμικό για να παραποιεί τις ποσότητες του καυσίμου και να κλέβει όσους επέλεγαν τα πρατήριά του για να προμηθευτούν καύσιμα.

Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που είχε «δασκαλεμένος» υπάλληλος του κυκλώματος με μία παρατηρητική οδηγό, που διαπίστωσε πως ενώ έβαλε στην αντλία 20 ευρώ, ο δείκτης καυσίμου στο όχημά της εξακολουθούσε να παραμένει ακίνητος και το κόκκινο λαμπάκι ήταν αναμμένο. Ο υπάλληλος, απτόητος όταν του το είπε, της απάντησε πως «μπορεί να έχει κολλήσει το φλοτέρ σας» για να την καθησυχάσει.

Ο διάλογος είναι αποκαλυπτικός:

Οδηγός: Είχα βάλει πριν βενζίνη, δεν μου έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι, ούτε ανέβηκε καθόλου. Γιατί, τι έχει γίνει;

Υπάλληλος: Μάλιστα

Γυναίκα: Έβαλα 20 ευρώ και δεν έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι ούτε ανέβηκε καθόλου η βενζίνη

Υπάλληλος: Μπορεί να έχει κολλήσει το φλοτέρ σας. Ε συμβαίνει αυτό με το αυτοκίνητο

Γυναίκα: Δεν ήταν χαλασμένο. Τώρα έγινε αυτό

Υπάλληλος: Δεν είναι ότι είναι χαλασμένο απλά μπορεί να έχει κολλήσει και να ανέβει ξαφνικά. Σε πολλά αυτοκίνητα συμβαίνει καθημερινά, δεν είναι κάτι το περίεργο.

Οι συλλήψεις και ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Πάνω από 19 μέλη αποτελούν την εγκληματική οργάνωση με τις πειραγμένες αντλίες, με δράση από το 2020, που ξεγελούσαν καταναλωτές και την ΑΑΔΕ, προκαλώντας ζημιά πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Ήδη έχουν συλληφθεί 13 άτομα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και το αρχηγικό μέλος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Τελωνεία – ΕΛ.Υ.Τ.) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αλλοίωσης των μετρήσεων αντλιών καυσίμων και του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών πρατηρίων υγρών καυσίμων, εξαπατούσαν καταναλωτές, στους οποίους παρέδιδαν λιγότερα καύσιμα, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Όπως προκύπτει, από την έρευνα των Αρχών, που διήρκεσε τουλάχιστον ένα οκτάμηνο, σε συγκεκριμένο πρατήριο, χρησιμοποιούνταν το πλέον εξελιγμένο λογισμικό που έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα, μέσω του οποίου, η αντλία έκλεβε τους καταναλωτές κατά 20% στην ποσότητα του καυσίμου, ενώ το ίδιο συνέβαινε, σε ανάλογο ποσοστό, και στο πετρέλαιο θέρμανσης που παρέδιδε το πρατήριο σε πολυκατοικίες και σπίτια.

Σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Φορολογικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και αλλοίωση λογισμικού ή παραγόμενων στοιχείων του συστήματος εισροών – εκροών στην ηλεκτρονική βάση της ΑΑΔΕ, παραποίηση στοιχείων αποδείξεων εσόδων, απόκρυψη φορολογητέου εισοδήματος (φοροδιαφυγή) καθώς και ξέπλυμα χρήματος.

Όπως περιγράφεται στο έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., ο 43χρονος φερόμενος ως εγκέφαλος της σπείρας, Δημήτρης Κωνσταντινίδης, έχει στην κατοχή του 20 πρατήρια, στα οποία χρησιμοποιούσε το εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό. Συγκεκριμένα, μέσω usb stick «πείραζε» τις αντλίες. Το λογισμικό το είχε προμηθευτεί από έναν 70χρονο στην Καβάλα (με τα αρχικά ΚΑ).

Πώς… εκπαίδευαν τους υπαλλήλους των πρατηρίων καυσίμων

Στη δικογραφία περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος που λειτουργούσε το παράνομο λογισμικό, καθώς και η διάρθρωση των μελών του κυκλώματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας εκ των βασικών κατηγορουμένων, με τα αρχικά ΠΙ, που ήταν στενός συνεργάτης του φερόμενου ως εγκεφάλου, ήταν υπεύθυνος για την αναζήτηση αλλά και την εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο στη συνέχεια θα χειριζόταν στα βενζινάδικα το παράνομο λογισμικό. Δηλαδή στην ουσία έκανε… face control στους υπαλλήλους, για να μπορέσουν στη συνέχεια να «πειράζουν» τις αντλίες και να κλέβουν τους ανύποπτους πελάτες.

Περιγράφεται επίσης ο τρόπος που ξεγελούσαν την ΑΑΔΕ, «πειράζοντας» τα αρχεία παρακολούθησης καυσίμων, τα αρχεία ισοζυγίων, τα δελτία εσόδων, τα αρχεία στάθμης δεξαμενών, καθώς και τα αρχεία συναγερμού (το σύστημα που ειδοποιούσε την ΑΑΔΕ).

Ακόμη, όπως αναφέρεται, στις επικοινωνίες τους τα μέλη του κυκλώματος δεν χρησιμοποιούσαν συμβατικά μέσα αλλά Signal.

Κατασχέσεις όπλων, ναρκωτικών και πολυτελών οχημάτων

Στο έγγραφο της διοκογραφίας αναφέρεται ακόμη ότι οι αρχές κατέσχεσαν πιστόλια με γεμιστήρες, όπλο τύπου βαλλίστρα, φυσίγγια, ποσότητες κάνναβης, πολυτελή αυτοκίνητα, υπολογιστές, σκληρούς δίσκους, καθώς και το ποσό των 250.000 ευρώ.