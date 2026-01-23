Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε σε ιδιωτική κατοικία στο Κιάτο, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (21/1) το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Εξιχνίασης Αττικής (Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.), είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση τη συγκεκριμένη οικία, αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες, που προέκυψαν από πολύμηνη έρευνα, σχετικά με δραστηριότητα καλλιέργειας και διακίνησης κάνναβης.

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της επιχείρησης, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν 51χρονο άνδρα, τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του. Στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, ενώ ακολούθησε έρευνα και στην κατοικία του, όπου αποκαλύφθηκε πλήρως οργανωμένος χώρος καλλιέργειας.

Στο εσωτερικό της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 40 δενδρύλλια κάνναβης, περισσότερα από 1,2 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 38.950 ευρώ, το οποίο εξετάζεται ως προερχόμενο από παράνομη δραστηριότητα. Ο χώρος ήταν εξοπλισμένος με συστήματα φωτισμού, εξαερισμού και αυτοματοποιημένης υποστήριξης της καλλιέργειας.

Εις βάρος του 51χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν ο συλληφθείς δρούσε μόνος του ή στο πλαίσιο ευρύτερου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης υδροπονικής μεθόδου αποτελούμενο από -2- θερμικά πάνελ με -14- λαμπτήρες, -2- ανεμιστήρες, σύστημα φίλτρου ενεργού άνθρακα, -φυσούνες εξαερισμού, και αφυγραντήρα,

-το χρηματικό ποσό των -38.950- ευρώ,

-40- δενδρύλλια κάνναβης,

-1- κιλό και -198- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-20- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

-αυτοκίνητο με το οποίο διακινούνταν οι παραγόμενες ποσότητες και

-ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.