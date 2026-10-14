Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης επισκέφθηκε την έδρα της 98 ΑΔΤΕ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» στη Λέσβο, περιοχής ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ).

Τον Υφυπουργό υποδέχθηκε ο Διοικητής της 98 ΑΔΤΕ Υποστράτηγος Σταύρος Μιχάλης. Ο κ. Δαβάκης συμμετείχε σε σύσκεψη με τα στελέχη της Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας που υπηρετούν στο νησί στο πλαίσιο της επιχείρησης καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, όπου και ενημερώθηκε για την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της ιχνηλάτησης του συνόλου των κτηνοτροφικών εκτροφών της Λέσβου, καθώς και για την επόμενη φάση του επιχειρησιακού σχεδιασμού που ξεκίνησε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026.

Ο υφυπουργός ευχαρίστησε και συνεχάρη τον Διοικητή της 98 ΑΔΤΕ, Υποστράτηγο Σταύρο Μιχάλη, τον Υποδιοικητή και Συντονιστή της επιχείρησης, Ταξίαρχο Σταύρο Παλατίδη, καθώς και τους στρατιωτικούς κτηνιάτρους της Ομάδας Κτηνιατρικής Υποστήριξης Λέσβου για τα εξαιρετικά αποτελέσματα, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι με τη συμβολή και τον συντονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, οι αρχές της Πολιτείας θα καταφέρουν σύντομα να επαναφέρουν την κανονικότητα στο νησί.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση για την αναδρομική από 1η Σεπτεμβρίου αύξηση κατά 20% του ειδικού επιδόματος που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί κτηνίατροι που διατίθενται στις Περιφέρειες της χώρας για την καταπολέμηση των επιζωοτικών νόσων, ανέφερε ότι αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του σημαντικού έργου που τα στελέχη της Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας επιτελούν εδώ και πολλούς μήνες για τη στήριξη του κοινωνικού συνόλου και των Ελλήνων κτηνοτρόφων.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Μυτιλήνη, ο κ. Δαβάκης συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου καθ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη στην έδρα της Περιφέρειας, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας και επιτελών των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο επίκεντρο τέθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με κύριο αντικείμενο την κοινή υγειονομική παρέμβαση και την καταλυτική συνδρομή του Στρατού Ξηράς στην ανάσχεση και καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού που έπληξε το νησί. Παρόντες στην σύσκεψη ήταν ο Βουλευτής Χαράλαμπος Αθανασίου, οι Αντιπεριφερειάρχες Κώστας Αρώνης, Ευστράτιος Κυρατζής και Χρυσόστομος Χατζηκυριαζής και ο Διοικητής της 98 ΑΔΤΕ Υποστράτηγος Σταύρος Μιχάλης.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας με την ευκαιρία των επισκέψεών του αυτών, δήλωσε:

«Εδώ και οκτώ μήνες, τα στελέχη της Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας δίνουν τη μάχη κατά των επιζωοτικών νόσων σε όλη την ελληνική επικράτεια, στηρίζοντας τους Έλληνες κτηνοτρόφους, τις οικογένειες τους και την πρωτογενή παραγωγή της χώρας.

Ειδικά στη Λέσβο, όπου βρίσκομαι σήμερα και όπου οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αναλάβει τον επιχειρησιακό συντονισμό όλων των δημοσίων φορέων και οργανισμών, τα στελέχη της 98 ΑΔΤΕ και οι στρατιωτικοί μας κτηνίατροι που αποτελούν την Ομάδα Κτηνιατρικής Υποστήριξης Λέσβου, δίνουν σκληρή μάχη για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, με εξαιρετικά και άμεσα αποτελέσματα.

Τους ευχαριστώ θερμά. Η μέριμνα της Πολιτείας για αυτούς, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στα λόγια. Χθες δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση για την αναδρομική από 1η Σεπτεμβρίου αύξηση του ειδικού επιδόματος που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί μας κτηνίατροι που επιχειρούν σε όλη την επικράτεια κατά των επιζωοτικών νόσων. Είναι μια έμπρακτη αναγνώριση της Πολιτείας στον κόπο που καταβάλουν και στη συμβολή τους στη στήριξη του κοινωνικού μας συνόλου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης μου, συναντήθηκα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνο Μουτζούρη, καθώς και με στελέχη της Περιφέρειας. Είχαμε μία εξαιρετικά εποικοδομητική συζήτηση για το πώς θα συνεχίσουμε τη συνεργασία και τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση της νόσου που ταλαιπωρεί το νησί. Τους ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία τους».