Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το μακελειό στα Βορίζια που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Ο Φανούρης Καργάκης, ένας από τους δύο νεκρούς της ένοπλης συμπλοκής, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή πoυ διενεργήθηκε στη σορό του, προκύπτει ότι τον «γάζωσαν» με τέσσερις πυροβολισμούς.

Η σορός του 39χρονου φέρει τέσσερα τραύματα από πυροβολισμούς στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Κατά πληροφορίες, το θύμα έφερε βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, ενώ από σφαίρα σκοτώθηκε και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη εξακολουθούν να βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και για άλλους εμπλεκόμενους.

Αν και μέχρι στιγμής οι Αρχές κινούνται υπό άκρα μυστικότητα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Τοπικού Τύπου, οι έρευνες γίνονται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αφού δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας στο χωριό, ενώ οι κάτοικοι αποφεύγουν να μιλήσουν.

Έτσι, η εικόνα του τι ακριβώς συνέβη ανασυντίθεται βήμα προς βήμα μέσα από αυτοψίες και ευρήματα.

Οι Αρχές συνεχίζουν πόρτα πόρτα τις έρευνες στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά.

Υπενθυμίζεται πως όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Παρασκευής, όταν εξερράγη αυτοσχέδιος μηχανισμός σε οικοδομή, ιδιοκτησίας της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Κάτοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά, 30-40 άτομα είχαν μαζευτεί στο σημείο, όπου επικρατούσε κλίμα έντασης και αναβρασμού.

Στο χωριό έφτασαν τρεις αστυνομικοί από το Α.Τ. Φαιστού, ωστόσο δεν μπορούσαν να παραμείνουν όλη τη νύχτα. Καθώς η ένταση φαινόταν να υποχωρεί, αποχώρησαν προσωρινά και δεδομένου ότι δεν εστάλησαν ενισχύσεις.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της νύχτας, άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον σπιτιού της οικογένειας Καργάκη. Οι κάτοικοι ξυπνούν με τρόμο. Το πρωί, στο χωριό καταφθάνουν Αστυνομικοί της Σήμανσης, της Ασφάλειας Ηρακλείου και του Α.Τ. Φαιστού, μαζί με πυροτεχνουργό, για να πραγματοποιήσουν αυτοψία στο σημείο της έκρηξης στην οικοδομή.

Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας στην οικοδομή, πολλά μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη βρίσκονταν ήδη στο σημείο.

Εκείνη τη στιγμή εμφανίζονται μέλη και της οικογένειας Καργάκη, ζητώντας να ερευνηθούν και τα δικά τους σπίτια, λέγοντας: «Ελάτε κι από εμάς, μας εμπαλωτάρανε!».

Ακολουθεί φραστικό επεισόδιο, που όμως δεν παίρνει διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των αστυνομικών.

Η συνέχεια όμως είναι σοκαριστική. Όταν ο πυροτεχνουργός αποχωρεί, οι αστυνομικοί κατευθύνονται προς τα σπίτια των Καργάκηδων. Τη στιγμή που βρίσκονται έξω από το σπίτι της αδελφής του θανόντος Καργάκη, ένα αυτοκίνητο 4×4 σταματά στο δρόμο και ο οδηγός ανοίγει πυρ κατά σπιτιών των Καργάκηδων, αδιαφορώντας πλήρως και για τους αστυνομικούς που εξερευνούσαν τον χώρο.

Όπως περιέγραψαν οι αστυνομικοί, άκουγαν τις σφαίρες να «σφυρίζουν» δίπλα από τα κεφάλια τους ή να σκάνε στους τοίχους. Προσπάθησαν όπως-όπως να προστατευθούν, ενώ επί της ουσίας και εκείνοι εγκλωβίστηκαν στην «εμπόλεμη ζώνη».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τότε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού τηλεφωνεί στον αδελφό της, Φανούρη Καργάκη, λέγοντάς του: «Μας πυροβολούνε!». Εκείνος παίρνει το αυτοκίνητό του «αρματωμένος».

Κινούμενος με το όχημά του προς το σπίτι της αδελφής του, συναντά μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που βρίσκονταν συγκεντρωμένα στο δρόμο.

Εκεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ., συμβαίνει η ανταλλαγή πυρών. Ο Καργάκης δέχεται πυρά, αλλά προλαβαίνει να ανταποδώσει, πριν πέσει χτυπημένος από τις σφαίρες.

Nεκρή από τους πυροβολισμούς πέφτει και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Αν και αρχικά τα πρώτα στοιχεία έκαναν λόγο για ελαφρύ τραυματισμό και απέδιδαν τον θάνατό της σε ανακοπή καρδιάς, η ιατροδικαστική έκθεση δείχνει ότι η άτυχη γυναίκα έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο, το οποίο προκάλεσε ρήξη πνευμόνων και σπονδυλικής στήλης.

Το σκηνικό που ακολούθησε ξεπερνά κάθε φαντασία. Όπως αναφέρει το Cretalive, χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ότι άτομο της οικογένειας Καργάκη σκαρφάλωσε σε τοιχίο αυλής και άδειασε δύο γεμιστήρες, γεγονός που αποτυπώνει την απίστευτη κατάσταση. Το μέγεθος της βίας και ο όγκος των πυροβολισμών ήταν τέτοιος, -όπως αναφέρεται – που σχεδόν ολόκληρο το χωριό κινδύνεψε.

Τα Βορίζια την επόμενη ημέρα είναι μουδιασμένα και σε αστυνομικό κλοιό.

Την ίδια ώρα στο ΠΑΓΝΗ, εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν χθες και όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, ερευνάται η συμμετοχή τους στην ένοπλη συμπλοκή.

Η κηδεία του 39χρονου,δεν θα τελεστεί τελικά σήμερα, όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες μέσα σε ένα περιβάλλον σιωπής, χωρίς μαρτυρίες, χωρίς εικόνες, μόνο με τα σημάδια των σφαιρών.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης συναντήθηκε σήμερα στο γραφείο του με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο και τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη. Με αφορμή το αιματηρό περιστατικό με τους 2 νεκρούς και τους τραυματίες, έγινε μια συνολική συζήτηση για την αστυνόμευση σε όλο το Δήμο και την ανομία που επικρατεί. Ο Δήμαρχος, παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου, έθεσε στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., για μια ακόμη φορά, το αίτημα για την ίδρυση Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης στις Μοίρες και την ενίσχυση της αστυνόμευσης.

Υπενθυμίζεται ότι σε συσκέψεις που έχουν γίνει στο παρελθόν, ο Δήμαρχος επανέφερε συνεχώς το πάγιο αίτημα για δημιουργία Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσαράς, την εξέταση των δυνατοτήτων για σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας και Ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και την ενίσχυση με προσωπικό του Α.Τ. Φαιστού και των ΤΑΕ Μεσαράς, με αφορμή τα περιστατικά βίας στο Δήμο Φαιστού και το 2023 και το 2024.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Φαιστού:

«Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος Μάλλιος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο κ. Νικόλαο Σπυριδάκη, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, τον Δήμαρχο Φαιστού κ. Γρηγόριο Νικολιδάκη.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή το τραγικό περιστατικό στο χωριό Βορίζια Ηρακλείου, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ένοπλη συμπλοκή. Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν τα μέτρα που έχουν ληφθεί και συνεχίζουν να εφαρμόζονται από τις αστυνομικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της ηρεμίας και του αισθήματος ασφάλειας στην περιοχή. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η στενή και διαρκής συνεργασία μεταξύ του Δήμου Φαιστού και της Ελληνικής Αστυνομίας, με κοινό στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας, καθώς και τη διασφάλιση της αρμονικής διαβίωσης και συνύπαρξης των πολιτών».

Πηγές: Εkriti.gr, Neakriti, Flashnews, Cretalive

Eπιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου